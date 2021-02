Télétravail, PCU: ce que vous devez savoir pour les impôts 2020

La saison de la reddition de comptes avec les deux paliers de gouvernement est à l’horizon. L’année fiscale 2020 ayant provoqué des rebondissements jusque dans le portefeuille des contribuables, voici quelques situations auxquelles vous pourriez faire face.

J’ai perdu mon emploi ou j’ai cessé de travailler pour une certaine période. J’ai reçu une prestation d’urgence ou de l’assurance-emploi. Ces revenus sont-ils imposables?

Les prestations d’assurance-emploi et les chèques de prestations d’urgence comme la Prestation canadienne d’urgence (PCU) ou de la relance économique (PCRE) font partie des revenus imposables.

Vous recevrez un feuillet T4E – État des prestations d’assurance-emploi et autres prestations sur lequel seront inscrits le total de vos prestations et le montant de retenues. Pour l’assurance- emploi, de l’impôt pourrait déjà avoir été retenu par l’Agence du revenu du Canada (ARC) à la hauteur de 10 %.

Les prestations d’urgence ont été versées sans retenues à la source. Les sommes seront donc imposées dans le cadre de votre déclaration de revenus de 2020. Le montant à rembourser y sera indiqué.

Vous recevrez un feuillet T4A déclarant votre revenu de la PCU à la case 197. Inscrivez ce montant à la ligne 13000 de votre déclaration de revenus. Si vous avez travaillé en 2020, le nouveau feuillet T4 divisera le revenu d’emploi en périodes qui correspondent aux périodes de versement de la PCU. Le nouveau feuillet T4 vise à informer l’ARC du montant de la PCU que vous avez reçu pendant que vous étiez encore à l’emploi.

Ceci étant dit, il est recommandé de mettre un peu d’argent de côté au cas où vous devriez payer de l’impôt suite à votre déclaration de revenus.

J’ai fait du télétravail. Quelles sont les déductions auxquelles j’ai droit ?

Si vous avez travaillé de la maison en raison des mesures sanitaires, il est fort probable que vous ayez eu besoin de matériel. Si vous ne recevez pas d’allocation de votre employeur à cet effet et qu’il ne vous rembourse pas directement ces dépenses liées à l’exercice de votre profession, vous pourrez en déduire certaines dans votre déclaration de revenus. Deux méthodes s’offrent à vous.

Il y a la méthode «facile». Elle ne demande ni reçus ni pièces justificatives autres que l’attestation de l’employeur. Elle prévoit un taux fixe de remboursement selon le nombre d’heures travaillées à la maison. Cette méthode permet de demander 2 $ pour chaque journée de télétravail, et ce, jusqu’à un maximum de 400 $.

Vous pouvez aussi choisir la seconde méthode, où vous devez détailler vos dépenses. C’est l’option à privilégier si vous désirez avoir une réduction qui correspond davantage aux montants dépensés pour des tâches de télétravail. Votre employeur doit remplir et signer un formulaire T2200 – Déclaration des conditions de travail. Ce formulaire vous permettra de remplir le formulaire T777 – État des dépenses d’emploi, dans lequel vous détaillerez vos dépenses. Assurez-vous d’avoir conservé tous vos reçus. Si vous hésitez entre ces deux méthodes, Revenu Québec a développé un «Outil d’aide à la décision». Pour y accéder, tapez le nom de l’outil dans la barre de recherche de la plateforme.

La date limite pour faire mes impôts est-elle toujours la même?

La date limite pour la production des déclarations de revenus et les paiements d’impôt des particuliers est toujours le 30 avril, malgré la situation sanitaire. La date limite pour la production des déclarations de revenus des travailleurs autonomes est le 15 juin. Dans certains cas «extrêmes», l’Agence du revenu peut repousser la date limite. La nouvelle date sera alors annoncée. Assurez-vous tout de même de produire votre déclaration à la date limite appropriée et de payer vos impôts au plus tard le 30 avril, le cas échéant.