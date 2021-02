Les idées ne manquent pas au sein de l’équipe marketing de Tourisme Côte-Nord pour attirer l’attention et faire rejaillir la région. En cette journée de la Saint-Valentin, quoi de mieux que de déclarer votre amour et votre passion pour la Côte-Nord à la personne de votre coeur avec une carte des plus personnalisées à la Côte-Nord, voire humoristique.

Joyeuse Saint-Valentin chères Nord-Côtières, chers Nord-Côtiers!