Un membre de la Famille Myriam Beth’léhem s’éteint

C’est entouré de sa famille spirituelle que le petit frère Marc Sirard a rendu l’âme le 7 février à l’âge de 88 ans. Membre et ancien administrateur de la Famille Myriam Beth’léhem, il laisse sa marque auprès de sa communauté pour, entre autres, sa gestion, son expérience, sa bonté et ses conseils.

Administrateur pendant une trentaine d’années pour la Famille Myriam Beth’léhem de Baie-Comeau, M. Sirard n’était pourtant pas prédestiné à devenir membre d’une communauté religieuse.

Né d’une famille d’agriculteurs le 3 mai 1932 à West Shefford près de Bromont, le petit frère a fait ses études classiques au Collège de l’Assomption, avec les Pères du Saint-Sacrement, puis a étudié en administration à l’Université Queen’s en Ontario. Durant la première partie de sa vie, il a été un homme d’affaires réputé à Montréal, il s’est marié et est devenu père de quatre enfants, Jean-Pierre, Louise, Marc-André et Isabelle.

La conversion du petit frère s’est produite en 1981. À l’époque, la Famille Myriam Beth’léhem venait tout juste d’aménager dans l’ancienne bâtisse de l’Auberge du Roc è Baie-Comeau. L’homme d’affaires à la retraite, qui venait de vivre un divorce, était venu donner un coup de main quelques années auparavant à la réfection de la bâtisse afin d’y accueillir les premiers membres.

Pendant plus de 30 ans, son expérience en affaires lui aura permis d’administrer et de gérer plusieurs foyers de la famille, qui se multiplient rapidement à l’époque au Québec et à l’international. Il conserve ce poste jusque dans les années 2010. Il commence alors à léguer la tâche à un autre membre de sa famille spirituelle, Alexandre Djoric.

Pour lui, M. Sirard a été d’une grande aide pour la communauté. « Cette expérience de vie qu’il a eue, il l’a mise à profit en accompagnant, durant une bonne trentaine d’années, des couples au niveau spirituel, mais aussi avec des conseils matériels étant donné son expérience de banquier et d’homme d’affaires », explique l’administrateur et petit frère de la Famille Myriam Beth’léhem.

Selon M. Djoric, « pour lui c’était une vraie passion que d’aider les couples à réussir leur mariage. Lui avait vécu une expérience malheureuse, mais il avait beaucoup appris à travers ça. Il a aussi fondé des groupes de cheminement, dont les Défis Parents. Il a préparé les gens au mariage ».

Un homme combattif

M.Sirard était un homme combattif qui, à l’âge de 27 ans, a subi les ravages de la poliomyélite. La paralysie d’une de ses jambes le força à marcher avec une canne à un très jeune âge. Pire encore, les docteurs lui ont annoncé qu’il ne marcherait peut-être jamais plus. Mais son acharnement et les mots d’encouragements d’une infirmière lui auront permis de combattre en partie les pronostics, confie M. Djoric.

L’homme de grande foi menait les deux tâches de front, soit l’administration de la communauté, conseiller, sans oublier sa vie de prière. « M. Sirard ne tournait pas les coins ronds en affaires, ce n’était pas sa façon de faire. Il était réputé en affaires pour être un homme intègre et honnête. C’est un apprentissage que j’ai reçu de lui », souligne le petit frère Djoric.

Dans ses derniers moments, Marc Sirard a eu la chance de partir en paix et d’être accompagné des membres de sa famille spirituelle. Cette dernière compose une bulle qui a permis aux membres de faire leurs adieux et d’accompagner leur frère dans son dernier voyage.

Le petit frère Marc Sirard aura laissé des marques indélébiles dans la communauté et chez les gens qu’il a côtoyés lors de sa vie. Malgré le vide que laisse son départ, ses frères et sœurs de la Famille Myriam Beth’Léhem continueront d’avancer avec l’honnêteté et l’intégrité qui a si bien caractérisé l’homme de foi.