Baie-Comeau demande une subvention pour rénover la bibliothèque Alice-Lane

Les élus de la Ville de Baie-Comeau ont profité de leur dernière séance lundi soir pour adopter une résolution afin d’entériner une demande de subvention pour la transformation et la réfection de la bibliothèque Alice-Lane, un projet de près de 4 M$.

« Il y a un programme de subvention auquel on peut être admissible jusqu’à 70 % des frais qui passeraient dans les dépenses de subventions qu’on aurait du gouvernement du Québec et du Canada. C’est une occasion en or », explique le maire Yves Montigny, au terme de cette séance virtuelle du conseil municipal.

Un montant de 3,6 M$ sera demandé dans le cadre du programme de subvention. De son côté, la Ville déboursera 30 % du montant du projet, soit un total de 1,2 M$.

Selon le maire, une étude complète a été faite sur l’état du bâtiment. « Une recommandation nous est arrivée récemment sur laquelle nous étions d’accord », souligne M. Montigny et précisant que de nombreux travaux seront nécessaires, en raison de perte de chaleur importante et de l’infiltration d’eau.

Des travaux majeurs sur la toiture, les portes et les fenêtres seront notamment nécessaires.

Notons que le bâtiment de la bibliothèque Alice-Lane a été utilisé à plusieurs fins depuis son existence, passant d’une école à un club de curling puis enfin à une bibliothèque.