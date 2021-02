Hockey mineur : la saison suspendue jusqu’à nouvel ordre

La saison 2020-2021 de l’Association de hockey mineur de Baie-Comeau (AHMBC) a fait un arrêt brusque le 18 décembre 2020 alors que les mesures gouvernementales ont exigé la fin des activités de groupes. Les activités de la ligue sont en suspens, et ce, depuis le retour en palier orange dans la région.

Malgré une première partie de saison relativement normale, le changement en zone rouge pour la Côte-Nord a mis un frein au calendrier des joueurs de hockey de la région.

« On a eu la chance de jouer une moitié de saison jusqu’au 18 décembre », explique Martin Gagné, président de l’association. Depuis le retour de la région en zone orange, les activités en groupe ne sont plus permises dans les arénas. « On se croise les doigts pour que ça change d’ici le 3 avril », ajoute-t-il.

Étonnamment, les inscriptions à cette saison 2020-2021 ont été plus nombreuses que l’année précédente. « À 295 inscriptions, on a eu une augmentation par rapport à l’année passée », dit-il.

Le président explique d’ailleurs cette situation par la baisse des prix. « Nous, on a profité de la COVID pour baisser les prix de moitié. On a aussi un programme de recrutement et programme de première inscription », dit-il en précisant que le programme de première inscription consiste à payer le premier équipement des joueurs novices qui souhaitent s’inscrire.

L’idée d’étirer la saison au-delà de la date officielle avait été évoquée, mais il n’y a aucun développement dans ce sens qui laisse croire à cette possibilité. « À date on n’a pas eu de règles de Hockey Québec. Pour l’instant rien n’est fait à ce niveau. En plus, ça ne donnerait pas grand-chose de recommencer la saison avec trop de contraintes, car on ne ferait que des pratiques. Pour les jeunes, ça devient plate. », fait valoir Martin Gagné.

Ce dernier tient à souligner le travail des membres de l’AHMBC. « L’association de Baie-Comeau a été très active. On s’est organisé au niveau des arbitres et on a organisé des matchs en quatre contre quatre à l’internet ou contre des équipes comme Sept-Îles. »

Rappelons que L’Association de hockey mineur de Baie-Comeau a remporté, en 2020, une accréditation d’association modèle pour, entre autres, son implication et son travail auprès des jeunes.