Techniques policières : le cégep embauche l’ex-commandante de la SQ comme enseignante

Le cégep de Baie-Comeau vient de réaliser un bon coup avec l’embauche de Rachelle Caron, l’ancienne commandante de la Sûreté du Québec, comme enseignante au programme Techniques policières.

« C’est un très bon coup, mais je vous dirais qu’elle a toujours eu de l’intérêt pour le développement de cette formation », confirme Josée Santerre, directrice des ressources humaines et de l’organisation scolaire dans l’établissement d’enseignement.

Cette dernière fait cependant remarquer que les trois autres enseignants qui viennent d’être embauchés pour travailler à l’élaboration du programme sont également des personnes de grande valeur. L’une provient du domaine policier et deux du secteur de la criminologie.

Pour compléter l’équipe de professeurs en prévision du lancement du programme en août prochain, il manque un enseignant à trouver. Il devra provenir du domaine du droit.

« Techniques policières, c’est très complexe et il ne faut pas oublier qu’il y a la couleur autochtone », rappelle Josée Santerre, en faisant référence à la particularité de la formation à développer au cégep de Baie-Comeau. Les quatre personnes embauchées, et qui ont des charges à temps partiel pour le moment, possèdent de l’expérience avec les communautés autochtones.

En vue de la deuxième année de la formation, d’autres enseignants devront être embauchés. Le cégep détient déjà une banque de candidats du domaine policier.

Le premier tour des admissions des futurs étudiants en Techniques policières se termine le 1er mars. Les 20 places disponibles pour la première année devraient trouver preneurs assez facilement. « On n’est pas inquiet qu’on va faire le plein de cette technique-là », assure la directrice des ressources humaines.

Techniques de pharmacie

Un autre nouveau programme sera offert en août 2021, soit Techniques de pharmacie. Le cégep a également procédé à l’embauche de quatre enseignantes provenant des milieux hospitalier et communautaire (pharmacie privée). Josée Santerre souligne qu’il est important que les deux secteurs soient représentés.

Deux enseignantes pharmaciennes ainsi que deux assistantes techniques en pharmacie ont été recrutées pour préparer la formation. « Il faut monter la grille de cours et développer les compétences », donne en exemple Josée Santerre, tout en rappelant que personne n’est à temps complet.

Pour parvenir à embaucher des enseignantes pharmaciennes alors que le domaine est en pénurie, le cégep a conclu des partenariats avec les milieux visés. « On travaille au développement de la région avec ces techniques-là. On a tout intérêt à s’entendre et à développer des partenariats », fait remarquer la directrice.

Le premier tour pour les admissions en Techniques de pharmacie prendra aussi fin le 1er mars. Rappelons que cette formation toute nouvelle au Québec ne sera offerte que dans 10 cégeps de la province. Les futurs diplômés deviendront les bras droits des pharmaciens.

Rappelons qu’en l’espace d’un an, trois nouveaux programmes techniques auront reçu le vert au cégep de Baie-Comeau puisque la formation en Soins préhospitaliers d’urgence est dispensée depuis l’automne 2020.