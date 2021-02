Didier Deschênes acquiert Multi-Pièces et Accessoires

Didier Deschênes est désormais propriétaire du commerce Multi-Pièces et Accessoires. Il prend la relève de son père Germain, maintenant à la retraite.

La transaction est conclue depuis le 10 décembre. L’entreprise du boulevard Laflèche à Baie-Comeau, spécialisée dans les pièces et accessoires pour les véhicules récréatifs comme les motoneiges, les motos et les VTT, a été fondée en 1990 par le paternel lui-même.

Didier Deschênes a travaillé dans l’entreprise familiale, Hamilton & Bourassa, jusqu’à la récente fusion avec Moto Expert et la retraite de son père. À 39 ans, le moment était on ne peut mieux choisi pour lui de se lancer en affaires.

« Ç’a tout le temps été le but un peu d’avoir quelque chose à moi. Ça fait des années que je travaille dans cette entreprise (Hamilton & Bourassa) comme si c’était à moi », mentionne le mécanicien de formation qui y a occupé divers postes. Entre autres, il a été gérant de la division Harley-Davidson jusqu’à sa fermeture il y a un peu plus d’un an.

Didier Deschênes a dans ses cartons le projet de faire renaître l’atelier mécanique de Multi-Pièces et Accessoires. Pour donner un nouveau souffle à son entreprise, il mise aussi sur l’arrivée de nouvelles gammes de produits.

Dans son nouveau défi, l’homme d’affaires fait équipe avec Jean-Claude Gagnon, fidèle employé de l’entreprise de plus de 20 ans.