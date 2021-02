Une personne seule pourra joindre une bulle familiale dès le 26 février

Le ministère de la Santé et des Services sociaux annonce un nouvel assouplissement des mesures pour les personnes seules à partir du 26 février dans les zones oranges, dont la Côte-Nord et aussi en zones rouges.

Dans les domiciles privés, une personne seule, avec ses enfants s’il y a lieu, pourra se joindre aux personnes résidant à une seule autre adresse, à la condition de former un groupe stable. Les groupes ainsi formés devront cependant s’abstenir de se rassembler dans leurs domiciles avec toute autre personne qui ne fait pas partie du groupe.

Cet assouplissement permettra notamment de réduire l’isolement et de faciliter la garde des enfants pour les familles monoparentales durant la semaine de relâche, qui aura lieu du 1er au 5 mars, soutient le ministère de la Santé dans son communiqué. Dans toutes les autres situations, les rassemblements à l’intérieur ou sur le terrain des domiciles privés (maison et chalet) demeurent interdits et le couvre-feu demeure en vigueur entre 21 h 30 et 5 h dans les régions au palier orange.