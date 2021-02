Cure d’entretien du sentier des Embruns en 2021

Cinq ans après le lancement de ses premiers travaux d’aménagement, le sentier des Embruns à Baie-Comeau fera l’objet d’une cure d’entretien dans les prochains mois. Avec la popularité du sentier qui relie la ville d’ouest en est le long du littoral, des interventions s’imposent.

Selon Mathieu Pineault, coordonnateur aux communications à la Ville de Baie-Comeau, des correctifs sont prévus sur tous les tronçons du sentier, sauf le sixième. Il s’agit celui qui a été complété à l’automne 2020 pour raccorder le boisé de la pointe Saint-Gilles à l’avenue Arthur-A.-Schmon.

Également représentant de la Ville au sein du comité de développement durable de la démarche Ma Ville Ma Voix, qui a permis la réalisation du sentier, Mathieu Pineault explique qu’une multitude de sites seront réparés et améliorés.

À lui seul, le tronçon numéro 5, qui relie sur 8,3 km la rue Amédée dans le secteur Mingan à l’avenue Arthur-A.-Schmon dans le secteur Marquette, donnera lieu une trentaine d’interventions. « Il y a tout plein de petites infrastructures dans l’entre-deux-secteurs. Il y a 28 endroits problématiques un peu, même si on est capable de marcher », indique le porte-parole.

Ici une montée trop difficile, là-bas un sol trop boueux et plus loin de la signalisation à bonifier ne sont que quelques exemples des travaux à réaliser.

L’objectif du projet d’entretien de 2021 est d’assurer que les sentiers demeurent en bon état et sécuritaires sur un horizon de cinq ans.

Le Fonds Aluminerie de Baie-Comeau pour les collectivités durables, le principal partenaire financier du sentier des Embruns au fil des ans, a accepté de défrayer une partie des coûts des travaux de mise à niveau. La Ville a aussi obtenu l’assurance d’une aide financière du Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air du ministère de l’Éducation.

Le coût des travaux, qui devraient être réalisés à partir de la fonte des neiges, n’a pas été dévoilé à ce moment-ci puisque le processus d’appels d’offres reste à compléter.

Projet-phare de la démarche Ma Ville Ma Voix, le sentier des Embruns met en valeur des sentiers déjà existants et en aura créé de nouveaux afin de permettre aux randonneurs d’avoir accès au long du littoral.