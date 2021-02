Le cégep nomme Manon Couturier à sa direction générale

Le cégep de Baie-Comeau vient de nommer Manon Couturier à sa direction générale. Celle qui succédera à Claude Montigny entrera en fonction le 22 mars.

Le conseil d’administration de l’établissement d’enseignement a entériné la nomination de la nouvelle directrice générale lors d’une séance extraordinaire le 24 février.

Mme Couturier possède plus de 32 ans d’expérience dans le milieu de l’enseignement, dont 19 à titre de gestionnaire à la polyvalente des Baies et au Centre de services scolaires de l’Estuaire, indique le cégep dans un communiqué.

Détentrice d’un baccalauréat en enseignement de l’anglais langue seconde, d’un certificat en traduction et d’un diplôme de deuxième cycle en administration scolaire, la nouvelle directrice générale poursuit une maîtrise en éducation.

« Au cours du processus de sélection, elle a été en mesure de dégager une vision claire des enjeux de notre institution pour les prochaines années, tant les enjeux locaux que nationaux », a indiqué le président du conseil d’administration, Luc Bourassa.

Selon lui, elle a aussi « convaincu les membres du comité de sélection qu’elle était la personne toute désignée pour continuer de faire grandir le cégep de Baie-Comeau, défendre sa réalité sur les plateformes nationales et contribuer de lui faire prendre de plus en plus de place dans la vie économique et sociale de la Manicouagan ».

De 2011 à 2018, Manon Couturier a fait partie du conseil d’administration du cégep. Elle en a d’ailleurs présidé les destinées pendant quatre ans.

Fondatrice du groupe Fan-As et impliquée au sein de cet organisme de 1992 à 2018, elle a fait partie du conseil d’administration du Centre des arts de Baie-Comeau à titre de vice-présidente de 2010 à 2019. Aujourd’hui, elle occupe le même poste à l’Organisme de bassins versants de Manicouagan.