Décès de Maurice Tanguay : Pierre Rioux se souvient d’un homme respecté de tous

Avec le décès jeudi de Maurice Tanguay, l’homme derrière l’arrivée d’un club de hockey junior majeur à Rimouski, la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a perdu un grand ambassadeur, a fait valoir le directeur général du Drakkar, Pierre Rioux. Ce dernier a en effet connu M. Tanguay lors de son passage à Rimouski.

« Je me souviens d’un homme dévoué, qui avait les gens à cœur, qui dégageait de la bonne humeur, qui était respecté de tous et qui respectait tout le monde autour de lui », indique Rioux, qui était directeur général adjoint avec l’Océanic avant de traverser le fleuve pour occuper ses nouvelles fonctions à Baie-Comeau.

« M. Tanguay était aussi très respectueux du travail de son staff hockey et de leur bien-être dans l’organisation. Il veillait aussi bien sûr au bien-être de ses joueurs », d’enchaîner le dg du Drakkar. « Je n’ai que de bons mots pour parler de lui et j’en profite pour offrir toutes mes sympathies à la famille. »

Pierre Rioux indique également que la LHJMQ perd un grand ambassadeur avec le départ de Maurice Tanguay. « Il a relevé les standards dans la ligue. Il laisse un héritage énorme dans le sport, pas seulement au hockey junior, et il a eu un impact énorme partout où il s’est impliqué. » On se souviendra que M. Tanguay est aussi, entre autres, derrière la création de club de football Rouge et Or de l’Université Laval.

Le patron hockey du Drakkar rappelle aussi que le nom de Maurice Tanguay ne rayonne pas seulement dans le monde du sport. La fondation qui porte son nom depuis 2002 vient en aide aux enfants handicapés et leur famille. « Il en a vraiment beaucoup fait pour aider les gens », conclut-il.