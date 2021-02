KRONOS-LES AUDITIONS : une expérience temporelle pour les écoles de la province

En 2141, les citoyens de la Terre ne pratiquent plus de saines habitudes de vie. Cette situation est si grave qu’une agence du nom de KRONOS décide de remonter le temps afin de chercher des jeunes influenceurs qui pourront améliorer le monde du futur. C’est ce scénario que propose KRONOS Expérience avec son activité virtuelle KRONOS – LES AUDITIONS.

L’événement, qui aura lieu au début du mois d’avril et qui s’étalera sur deux semaines, s’adresse aux écoles de la province qui souhaitent sensibiliser les jeunes aux saines habitudes de vie.

KRONOS Expérience est une série de spectacles jeunesse à grand déploiement qui, avant la pandémie, se déplaçaient d’un établissement scolaire à l’autre afin de présenter un événement accompagné d’effets audiovisuels, dont des machines à laser, des machines à boucane et des plateformes de « téléportation » pour y faire apparaître les différents intervenants.

Pour la directrice générale, Mélanie Verret, il était difficile d’imaginer une nouvelle formule adaptée aux mesures d’hygiène ayant la même popularité que les spectacles ambulants. « On ne croyait pas au départ que la transformation en spectacle virtuel amènerait le même taux d’engagement dans les classes. De là est né KRONOS-LES AUDITIONS », explique-t-elle.

Les écoles qui participeront à cette activité auront l’occasion de vivre une expérience unique qui saura plaire à l’imagination débordante des jeunes de la maternelle jusqu’à la sixième année du primaire.

L’activité se déroule donc en 2141. Dans ce futur, les humains ont cessé d’être actifs et de manger des aliments sains. KRONOS, qui a la santé des citoyens à cœur, décide alors de téléporter des agents spatio-temporels dans le passé. Leur mission est de recruter des jeunes de notre époque afin d’influencer les populations du futur.

L’expérience virtuelle met en scène l’agence KRONOS, qui a conçu une téléréalité mettant en vedette des jeunes de notre époque qui seraient les meilleurs influenceurs. « L’idée est de créer des auditions, afin de chercher des jeunes de notre époque pour influencer les populations du futur. Qui vote pour les meilleures classes et les meilleurs jeunes? Bien c’est justement la population de l’an 2141 », dit Mme Verret.

Cinq ateliers

Les classes des écoles participantes seront en compétition entre elles. Elles auront, sur une période de deux semaines, cinq ateliers à réaliser. Chaque titulaire se doit de les faire avec sa classe respective.

Chaque atelier sera accompagné de personnages du monde de KRONOS Expérience. Un atelier sur la préparation physique, un atelier de charme, un atelier de danse, un atelier sur la préparation mentale et un atelier qui prendra la forme d’une pratique générale pour la finale, qui sera présentée en direct, et lors de laquelle la classe gagnante sera dévoilée.

Les titulaires devront télécharger une application mobile afin de partager des résultats, des photos et des vidéos. Une page Web sera dédiée uniquement au titulaire et à sa classe. « Pendant ce temps, nous on a accès à ces informations-là et on compile tout ça en prévision du direct et on présente une super vidéo des meilleurs moments », affirme la directrice générale.

L’équipe de KRONOS Expérience invite les écoles et les personnes qui souhaitent participer à visiter le site internet de l’événement pour plus d’informations sur le déroulement de l’activité et les détails d’inscription.