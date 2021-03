Un mois de février tout en douceur dans la Manicouagan

Après un mois de janvier 2021 d’une clémence rarement vue dans la Manicouagan, voilà que février se termine aussi sur une belle note avec de la douceur et peu de précipitations au menu. Finalement, tout le contraire de ce début de mars.

Selon le bilan météo d’Environnement Canada, la température moyenne a été de – 8,8 degrés Celsius le mois dernier. C’est passablement plus doux que la normale de – 12,7 degrés.

À la station météo automatisée de l’aéroport de Pointe-Lebel, seulement 27,6 mm en équivalent de neige et de pluie ont été enregistrés alors que la normale se situe plutôt à 68,4 mm, indique le météorologue André Cantin.

Ce dernier précise cependant qu’à la station de Pointe-aux-Outardes du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, où les relevés de précipitations sont mesurés manuellement, on rapporte 54 cm de neige.

Au 28 février, le couvert de neige au sol s’élevait à 16 cm à la station automatisée.

Prévisions pour mars

Après un début mars dans la neige, le froid et les vents extrêmes, les conditions météorologiques devraient revenir près des normales à compter de mercredi, prévoit André Cantin.

De plus, dès dimanche, ce sera le retour à des températures plus douces. Elles pourraient osciller autour du point de congélation pour le début de la semaine prochaine. À ce temps-ci de l’hiver, la normale est de – 4 degrés le jour et de – 14 degrés la nuit.

Pour le reste du mois de mars, des soubresauts hivernaux sont évidemment à prévoir. Comme le mentionne le météorologue, « on doit s’attendre que l’hiver n’est pas terminé ».