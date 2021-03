COVID-19 : des pharmacies prêtes pour la vaccination à Baie-Comeau

La vaccination contre le coronavirus pourrait bientôt être offerte dans des pharmacies communautaires de la Côte-Nord, même si les modalités restent à établir. Une chose est sûre, à Baie-Comeau, des pharmaciens n’attendent que le signal pour passer à l’action.

Rappelons que le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a confirmé, mardi, que des pharmacies communautaires du Québec allaient participer à l’effort de vaccination, ce qui permettra de protéger plus rapidement les Québécois face aux risques de propagation de la COVID-19.

« On va être prêts », a assuré Dany Belzile, de la pharmacie Jean Coutu, qui fait partie des 1 400 membres de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires qui ont levé la main pour administrer le vaccin, qui sera gratuit. Il pourra compter sur une infirmière et un pharmacien afin d’inoculer les gens.

Chez Accès-Pharma Jennifer Dastous chez Walmart, la pharmacienne propriétaire planifie aussi la prochaine vaccination. « J’ai vraiment hâte de contribuer. Ça fait déjà quelques mois que les pharmaciens, on est formés pour la vaccination », a-t-elle mentionné, en faisant notamment référence au vaccin contre le zona.

Accès-Pharma pourra compter sur trois pharmaciens et deux infirmières pour vacciner. « On va tous se relayer pour offrir le plus de plages possible », poursuit-elle, en mentionnant aux gens qu’ils ne doivent pas appeler en pharmacie pour prendre rendez-vous, mais plutôt le faire sur le portail Clic Santé.

La vaccination des derniers mois contre l’influenza, relayée en partie aux pharmacies par le gouvernement l’automne dernier, a été une bonne pratique pour celle qui s’en vient. « Il y a eu 500 vaccins administrés. On aurait pu en administrer davantage, il nous en est resté », a enchaîné Dany Belzile. Il n’a d’ailleurs que de bons mots pour le gouvernement Legault qui « reconnaît l’importance des pharmaciens comme des alliés dans le milieu de la santé ».

Il est d’ores et déjà assuré que la vaccination ne sera pas offerte à la pharmacie Brunet des Galeries Baie-Comeau. La pharmacienne et copropriétaire, Dominique Paquet, explique que le manque de personnel ne permet pas de le faire pour le moment. Du côté de la pharmacie Pharmaprix, Le Manic était en attente d’un retour d’appel au moment de mettre sous presse.

Détails à venir

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord est toujours en attente de détails supplémentaires au sujet de l’annonce du ministre Dubé et ne peut confirmer quoi que ce soit pour le moment.

« La vaccination contre la COVID-19 pourrait éventuellement être offerte dans certaines pharmacies communautaires de la Côte-Nord. Pour l’instant, nous ne pouvons pas dire avec certitude que ce sera le cas, ni à quel moment ce service pourrait être offert dans la région », a précisé Marlène Joseph-Blais, la porte-parole du CISSS, dans un courriel.

Le gouvernement a annoncé que la première phase de déploiement de la vaccination dans les pharmacies privées sera réalisée dans la région de Montréal à compter de la mi-mars. Par la suite, il est prévu qu’elle soit étendue graduellement dans les autres régions du Québec.