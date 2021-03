Les 70 ans et plus répondent nombreux à l’appel de la vaccination

Il tarde aux personnes de 70 ans et plus d’être vaccinées contre le coronavirus sur la Côte-Nord. À preuve, 4 700 rendez-vous ont été pris au cours des trois premières journées de cette semaine et les prochaines disponibilités au calendrier vont en mai dans certains cas.

Rappelons que la région lance la vaccination à cette nouvelle clientèle prioritaire dès la semaine prochaine au centre commercial Laflèche pour les gens de la MRC de Manicouagan. Les prises de rendez-vous ont aussi commencé lundi midi pour les cliniques à venir plus tard en mars dans les MRC de La Haute-Côte-Nord et de Sept-Rivières.

Dans la Manicouagan, l’affluence a été telle que les prochaines plages horaires disponibles pour recevoir une première dose du vaccin sont fixées au début du mois de mai.

Comme l’explique la porte-parole du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, Marlène Joseph-Blais, dès que des journées de vaccination sont complètes, de nouvelles sont ajoutées au calendrier.

« L’offre est ajustée à la demande. Les vaccins ne sont pas encore arrivés sur la Côte-Nord, mais les livraisons seront régulières au cours des prochaines semaines », assure-t-elle.

Une réponse excellente

Il n’y a pas que dans la Manicouagan où les septuagénaires ont hâte de recevoir leur première dose. Selon le CISSS, la réponse est excellente sur l’ensemble du territoire nord-côtier.

À titre d’exemple, pour les prochaines cliniques à Forestville, il n’y a plus de disponibilité les 18 et 19 mars, tout comme les 7 et 8 avril. Il est cependant possible de s’inscrire pour recevoir le vaccin les 9 et 10 avril.

L’ajout de cliniques se fait selon les livraisons de vaccins attendues.