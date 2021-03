Les hockeyeurs de la LHJMQ seront mieux appuyés durant leur parcours

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) et la Fondation Molson annoncent leur collaboration afin que les jeunes hockeyeurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) puissent avoir de l’accompagnement et de l’encadrement de qualités tout le long de leur carrière et après avoir accroché leurs patins.

Afin d’assurer aux joueurs un avenir prospère et enrichissant à la fin de leurs parcours dans le monde du hockey, la FAEQ et la Fondation Molson travailleront de pair pour donner tous les outils nécessaires pour faire face au marché du travail.

Les services mis en place par la FAEQ concernent le suivi personnalisé de tous les joueurs de la LHJMQ et des rencontres auprès des parents, du personnel hockey, des tuteurs et conseillers pédagogiques au sujet des nouveaux services offerts aux joueurs. De plus, les joueurs auront accès à de l’orientation scolaire et professionnelle, de la simulation d’entrevue d’embauche, de l’aide à la rédaction de curriculum vitae et un suivi d’admission universitaire. Il est aussi question de mentorat, d’opportunités de réseautage et des stages en entreprise, d’observation ou rémunérés.

« Nous sommes convaincus que nous pouvons faire une réelle différence dans la préparation et la transition de vie de ces étudiants-athlètes en hockey qui doivent absolument voir cette étape comme la poursuite de leur plan de vie au lieu d’un plan B », souligne Sophie Brassard, conseillère d’orientation, responsable des services aux athlètes à la FAEQ.

Dans un communiqué, Sébastien Fyfe, directeur général de l’Alliance Sport-Études, précise que des services en orientation scolaire et professionnelle « sont offerts par les cégeps, au besoin, aux joueurs-étudiants de la LHJMQ et ils peuvent aussi suivre le cours collégial L’après-carrière de l’athlète, que l’Alliance a récemment créé ».

Fait à noter, l’Alliance Sport-Études, partenaire de longue date de la LHJMQ, offre également du soutien et des services aux hockeyeurs de la LHJMQ dans leur conciliation du hockey et de leurs études collégiales.

« Pour nous, il est concevable que ces athlètes puissent mettre leurs nombreuses qualités de leader, de coéquipier, d’athlète discipliné, engagé, persévérant et déterminé au profit d’un projet d’avenir bien choisi, réfléchi et réussi », explique Andrew Molson, président du conseil d’administration de la Fondation Molson.

La FAEQ et la Fondation Molson veulent s’impliquer, entre autres, dans le bien-être et l’épanouissement des jeunes hockeyeurs. Cet accompagnement se fera en collaboration avec les tuteurs et les conseillers pédagogiques de chaque équipe, le personnel hockey et les parents.