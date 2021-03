Le travail exceptionnel des bénévoles du parc des Pionniers

La patinoire du parc des Pionniers est présente dans le paysage baie-comois depuis plus de 30 ans. Il est souvent facile d’oublier qu’elle ne pourrait exister sans l’apport inestimable des bénévoles qui offrent de leur temps afin de permettre à la population de patiner sur un grand anneau de glace dans un décor magnifique. L’un d’entre eux, René Bourassa, tient à souligner l’effort de l’équipe du parc des Pionniers.

La patinoire a vu le jour en 1987 dans le cadre du 50e anniversaire de la fondation de la Ville de Baie-Comeau. « C’est un groupe, dont mon frère Alain Bourassa avec Médard Soucy, qui un moment donné se sont dit pourquoi on n’ouvrirait pas une petite patinoire. C’était dans le but de s’amuser, mais aussi pour apporter un plus à leur communauté », explique M. Bourassa.

À ses débuts, la patinoire se trouvait dans le stationnement du parc. Il aura fallu attendre environ sept ans avant qu’elle se retrouve à son emplacement actuel.

Selon M. Bourassa, les membres du groupe ont fait plusieurs démarches pour avoir accès au matériel nécessaire pour l’entretien de la glace. De plus, ils ont déplacé la patinoire afin d’en faire un anneau de glace et ils se sont impliqués dans le projet pendant environ 15 à 20 ans jusqu’à ce qu’un autre comité de bénévoles en prenne les rênes.

« J’ai pris la relève et j’ai vu partir les fondateurs un après l’autre, tels Médard Soucy, Dave Beaulieu et mon propre frère Alain. Tranquillement se sont ajoutés d’autres gens avec moi. »

L’équipe de bénévoles

« La patinoire du parc des Pionniers fait partie des meubles dans le secteur Marquette. Je crois qu’il y a une gang de bénévoles qui mérite d’être reconnus comme étant des plus pour la communauté », dit M. Bourassa. Il ajoute, en parlant de la patinoire, « je m’en occupe, bénévolement, avec des retraités comme moi. Tous les matins, on va là à 7 h 30 et on arrose ».

L’équipe de bénévoles « habituelle » est composée de François Bossé, André Carreau, et Daniel Bourassa, le frère de René. À eux s’ajoutent le Dr Richard Nadeau, Guy St-Pierre, Gervais Harrisson ainsi que son épouse.

De son côté, le Dr Nadeau explique qu’il en est à sa troisième année comme bénévole. Lors d’une rencontre, son ami René Bourassa l’invite à venir donner un coup de main au groupe. « Ç’a commencé par une fois à l’occasion, mais à force d’être présent, ils comptent sur nous. On sent une obligation morale d’y aller. Il faut faire notre petite part », explique le Dr Nadeau.

Ce dernier mentionne qu’il a déjà l’expérience en raison de ses années au pensionnat du séminaire de Saint-Hyacinthe durant lesquelles il s’occupait de l’entretien de la patinoire.

Il explique avec humour qu’il n’est pas matinal et que son implication lui donne « une raison de se lever et de commencer la journée. »

Année 2020-2021

En pleine semaine de la famille, il est important de rappeler qu’en temps normal, il y aurait eu l’activité annuelle de partie de sucre. Selon M. Bourassa, « historiquement, chaque année, il y avait une partie de sucre. Elle était très artisanale. Avec la semaine de la famille qui est arrivée il y a de cela 10 ou 12 ans, on a élargi l’activité pour la rendre accessible aux deux secteurs. Entre 1 500 et 2 500 personnes venaient se sucrer le bec entre 10 h et 16 h. »

L’année aurait été plus difficile sans l’aide de la Ville de Baie-Comeau ainsi que certains commanditaires comme Alcoa et Produits forestiers Résolu. « On a une collaboration extraordinaire avec la Ville et ses employés », précise René Bourassa.

L’occasion est belle pour souligner l’importance de tous les bénévoles dans la communauté. D’ailleurs, il est d’autant plus important de trouver une relève qui sera prête à prendre les rênes à son tour afin de perpétuer ces attraits qui donnent son charme à la Ville de Baie-Comeau.