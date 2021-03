Le conseil d’administration de Cinoche démissionne en bloc

En raison notamment de la confusion des rôles entre le comité organisateur du Festival du film international de Baie-Comeau et son nouveau conseil d’administration, élu en octobre 2020, les membres du c.a ont démissionné en bloc en début de semaine. Autant d’un côté que de l’autre, on assure toutefois que le torchon ne brûle pas et on cherche à tempérer la discorde.

Dans une lettre expédiée aux principaux bailleurs de fonds et à quelques médias, le conseil d’administration démissionnaire indique notamment qu’aucun bénévole du comité organisateur (CO) « était intéressé à travailler sur la structure et le fonctionnement de la corporation ». De plus, le c.a. n’avait pas accès à la page Facebook, à la case postale et aux autres documents de la corporation.

« On sentait qu’on faisait bande à part chacun de son côté », a lancé le président démissionnaire, Dave Savard, en entrevue avec Le Manic. « On ne pouvait pas collaborer. Dans les circonstances, on a décidé de se retirer et la tâche de trouver un nouveau conseil d’administration va revenir au comité organisateur. C’est lui (le CO) qui a la compréhension de ce qu’il veut. »

Selon M. Savard, le comité organisateur a beaucoup plus de pouvoirs qu’il devrait en avoir, surtout qu’il s’agit d’une structure qui n’existerait pas dans les statuts et règlement de la corporation.

« Il y a un problème avec la structure, il y a du travail à faire là-dessus et le CO ne semblait pas être d’accord. À notre avis, il y a des lacunes à ce niveau », ajoute-t-il en signalant toutefois que les membres du comité organisateur « sont impliqués depuis plusieurs années dans le festival et ce sont des gens qui ont Cinoche à cœur ».

Étudier les options

Du côté du comité organisateur, on s’est dit plus qu’étonné de la décision du conseil d’administration. « On va se rencontrer ce soir (mardi) pour la suite des choses. On va voir quelles sont les options et élire un nouveau conseil d’administration, le cas échéant. Soyons en mode solution plutôt qu’en mode accusation », a réagi la porte-parole du groupe, Véronique Morency.

Se disant consciente qu’il semblait y avoir « confusion dans les rôles », Mme Morency a indiqué que le CO « se questionnait beaucoup sur la place que le c.a voulait prendre. Le comité organisateur est aussi en place depuis plusieurs années et il avait sa manière de fonctionner. On attendait également l’arrivée d’une nouvelle personne à la direction générale, qui aurait fait le pont entre les deux entités », a-t-elle enchaîné en ajoutant « qu’on est conscients que ça prend une structure et on va la respecter ».

Véronique Morency confie en terminant que le comité organisateur ne se laissera pas abattre par cette situation et profite de l’occasion pour rassurer les cinéphiles que cet épisode ne signifie pas la fin pour Cinoche. Dave Savard est du même avis là-dessus. « On a vraiment le festival tatoué sur le cœur », a-t-elle fait savoir.