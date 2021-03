Cinoche : ça prend une saine gouvernance, plaide Yves Montigny

Comme bien des cinéphiles de la région, Yves Montigny a été totalement surpris de la démission en bloc du conseil d’administration du Festival du film international de Baie-Comeau. Le maire estime toutefois que la situation « est une belle occasion de repartir ça à neuf ».

« J’ai parlé avec le président démissionnaire, Dave Savard. J’ai aussi parlé à notre équipe du culturel à l’interne. Il faut être là pour soutenir cette organisation, la remettre sur les rails afin d’offrir à la population un événement avec une gouvernance stable, selon les règles prévues », a lancé le maire.

Ce dernier rappelle que la Ville de Baie-Comeau n’a pas hésité à revoir les règles de gouvernance d’autres organismes, comme son club de hockey junior majeur. En la matière, la voie à suivre est déjà tracée.

« On l’a fait dans d’autres organisations, comme le Drakkar. C’est plus facile quand on est propriétaire, mais on est capable d’aider là-dessus. C’est important de s’assurer d’avoir un équilibre entre l’implication indispensable des bénévoles (du comité organisateur) et une saine gouvernance. Il faut bien séparer les deux, ce qui n’a pas toujours été le cas dans cette organisation », ajoute-t-il.

Yves Montigny fait aussi valoir que Cinoche a un protocole avec la municipalité et que l’organisation doit rendre des comptes pour obtenir les subventions en argent ainsi qu’en biens et services qui en découlent. « Dans une saine gouvernance, c’est normal qu’il y ait un conseil d’administration », a-t-il répété en assurant que la Ville entend exercer « un suivi serré ».

L’édile indique en terminant qu’un employé municipal peut assister, en tant que personne-ressource, aux séances du conseil d’administration d’un organisme qui a un protocole avec la Ville. « Pour Cinoche, c’est souhaitable que cette personne donne plus d’accompagnement », a-t-il conclu.