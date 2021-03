Les centres de formation professionnelle de la Côte-Nord offriront une activité découverte aux étudiants

Les Centres de formation professionnelle (CFP) de l’Estuaire et de Sept-Îles s’unissent exceptionnellement afin d’inviter les élèves du secondaire de la région à la présentation d’une activité découverte qui se déroulera dans une formule virtuelle le mardi 30 mars.

Les élèves pourront assister à une formule réinventée en raison de la pandémie. Ils pourront assister à des ateliers d’une durée de 30 minutes chacun et qui se composeront d’une partie en direct et d’une portion sous forme de capsule vidéo.

« Dans les années passées, on faisait une tournée réelle avec des événements dans les écoles. Quand la pandémie est arrivée, il y a d’autres institutions qui ont tenté de se réinventer pour rejoindre les élèves », explique Michel Savard, directeur du CFP de l’Estuaire.

Cette activité est offerte aux écoles secondaires des MRC de La Haute-Côte-Nord, de Manicouagan, de Sept-Rivières, de Caniapiscau, de Minganie et du Golfe du Saint-Laurent, en incluant les communautés autochtones et les centres d’éducation aux adultes.

« Avec nos conseillers, on s’est imaginé de faire une activité Côte-Nord. On voulait s’associer avec le CFP de Sept-Îles et le nôtre et de promouvoir nos options de formation professionnelle, qu’on offre dans les deux centres, à tous les établissements de la Côte-Nord », souligne le directeur.

Les ateliers permettront aux jeunes d’en apprendre davantage sur l’établissement d’enseignement, les compétences développées dans les programmes d’études et les professions qu’ils permettent d’exercer. De plus, les élèves pourront en apprendre sur les secteurs d’emplois et les employeurs potentiels, le profil recherché, les conditions d’admission et la procédure d’inscription.

En tout, quelque 350 élèves de plus d’une quinzaine d’établissements d’enseignement pourront se familiariser avec l’un des 21 programmes de formations professionnelles des centres de formation professionnelle de l’Estuaire et de Sept-Îles.

« L’activité s’adresse à tous les élèves qui ont un intérêt pour la formation professionnelle. On a souvent ce vieux réflexe de faire de la promotion auprès des élèves de secondaire cinq. Il faut les sensibiliser lorsqu’ils sont plus jeunes que ça. Souvent, rendu en secondaire cinq, tu sais où tu vas et c’est rare que ces jeunes se tournent vers la formation professionnelle », fait savoir M. Savard.

Ce dernier invite les personnes intéressées à participer en grand nombre à cette formule réinventée qui devrait pouvoir rejoindre plusieurs étudiants sur tout le territoire de la Côte-Nord.

Notons que certaines formations ont la cote auprès des participants. C’est le cas, entre autres, des programmes tels que mécanique automobile, abattage et façonnage des bois de même que conduite de machinerie lourde en voirie forestière. Il y a également les formations en électricité, coiffure et santé qui sont très populaires parmi les étudiants.