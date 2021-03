Les réservations affluent comme jamais dans les campings

La saison du camping s’annonce extraordinaire sur la Côte-Nord. Si l’on se fie aux sons de cloche obtenus dans la Manicouagan, ce type d’hébergement apportera une manne incroyable de touristes.

L’affluence s’annonce à ce point importante qu’au Camping de la Mer à Pointe-Lebel, Oscar Gagné tient à prévenir les gens de la région immédiate de faire vite pour réserver leur terrain, sinon, ils risquent de se retrouver le bec à l’eau.

« Actuellement, je reçois beaucoup de réservation par les gens de l’extérieur et je suis inquiet pour le monde de Baie-Comeau qui fait du camping proche. Avec les réservations que j’ai (au 1er mars), j’ai bien peur qu’on arrive à juin et qu’il n’y ait plus de place », prévient le propriétaire.

Sur ses 310 sites, une centaine est réservée à la clientèle de passage, les autres étant pour les campeurs saisonniers. Or, quelque 400 réservations avaient déjà été enregistrées en début de mois.

« Du 15 juillet au 15 août, j’ai la moitié de mes places de prises. Je n’ai jamais vu ça une telle folie. J’ai jamais eu ça autant de réservations faites en février », admet M. Gagné. « Une dame a réservé six terrains pour une semaine. Il y en a d’autres qui ont réservé deux terrains. »

Au Camping de la Mer, les touristes s’arrêtent généralement pour des périodes de trois à quatre jours. Et les gens de Baie-Comeau qui veulent aller y passer quelques jours réservent souvent à peine une semaine à l’avance.

Camping Boréal

La même tendance se dessine au Camping Boréal à Baie-Comeau. « L’an passé, on a eu une année record et ça s’annonce encore plus fort cette année », se réjouit l’un de ses trois copropriétaires, Jimmy Mignault.

Le camping a ouvert les lignes pour les réservations le 1er février et ça n’a pas dérougi. Les gens ont été trois fois plus nombreux qu’à la normale à réserver leur terrain ce jour-là. « Cette année, on était deux sur les réservations. On n’a pas dîné, on n’a pas soupé et on a fini à 10 h le soir », souligne M. Migneault.

Depuis cette première journée, des réservations s’ajoutent tous les jours. « Le carnet de réservations se remplit beaucoup plus vite que d’habitude. On a beaucoup de gens de l’extérieur », poursuit le propriétaire, en ajoutant qu’ils sont nombreux à planifier leur séjour en juin, juillet et août.

Le camping prendra de l’expansion cette année. Trente-quatre nouveaux terrains seront disponibles, ce qui permettra d’atteindre la cap des 200.