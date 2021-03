Nouveau président du comité de la forêt de l’UMQ : du pain sur la planche pour Yves Montigny

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, est depuis lundi le nouveau président du comité sur la forêt de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Pour y aller avec un jeu de mots de circonstance, il ne manque pas de pain sur la planche.

Diversification, décentralisation, réforme du régime forestier, relance des communautés forestières, les enjeux sont nombreux et vitaux selon M. Montigny, qui sait qu’un travail colossal l’attend.

« Dès le dépôt du budget municipal (en décembre), j’avais déclaré que le dossier de la forêt allait être celui qui allait occuper le plus de mon temps en 2021. Il est primordial de bien positionner les régions nordiques pour relancer l’économie post-pandémie », a déclaré le nouveau président, qui a été sollicité par ses pairs pour remplir ce rôle, précédemment joué par le maire de Val-d’Or et ex-ministre des Forêts, Pierre Corbeil.

Et l’un des défis qui l’attend se trouve directement dans sa cour, soit la relance de l’usine de papier journal de Produits forestiers Résolu de Baie-Comeau.

« La scierie va bien, mais on a la papetière qui est fermée. On ne doit pas attendre une reprise de la demande du papier journal pour rouvrir, ça ne se fera pas. Avec la pandémie, le virage vers le numérique s’est fait plus vite que prévu. Il ne se fera peut-être plus de papier journal, mais il peut y avoir plein d’autres produits. Il faut changer de vision pour travailler la forêt », fait valoir Yves Montigny.

« Un pout sur lequel je vais talonner le gouvernement, c’est que ça prend une vision globale du développement de la forêt. Partout sur la planète, il y a un virage vers la diversification », a enchaîné le maire. « On doit trouver des créneaux particuliers et ensuite dire au monde : le Québec est un expert dans tel ou tel domaine. »

Le président du comité sur la forêt de l’UMQ estime d’ailleurs que les gouvernements ont déjà trop tardé sur cette question.

« On a vécu longtemps en se disant qu’on va aller au bout de ce modèle de développement sans se demander ce qui se passera après, mais ce modèle s’éteint tranquillement. On commence à peine à mousser la construction avec du bois, entre autres », clame-t-il.

Reconnecter avec les régions

M. Montigny entend bien aussi rappeler aux autorités du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs que les forêts, c’est en région qu’elles se trouvent, pas dans les agglomérations urbaines.

« Il y a une guerre interne au ministère entre régionalisation et centralisation. À Charlesbourg (où se trouve le siège du ministère), on n’écoute pas assez ce qui se passe sur le terrain. On fait un projet-pilote à un endroit et on applique les résultats mur à mur dans l’ensemble du Québec. Un projet fait pour du feuillu ne peut pas s’appliquer dans une zone où c’est du résineux! On doit se demander comment on reconnecte le ministère avec les gens sur le terrain. »