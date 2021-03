Les sportifs pourront retrouver leurs coéquipiers dès le 26 mars

C’était attendu depuis des semaines et des semaines. La ministre responsable des Sports et des Loisirs, Isabelle Charest, a été la porte-parole d’une bonne nouvelle le vendredi 12 mars. Elle a annoncé que le sport et les activités récréatives auront droit à une reprise progressive, et ce dès le 26 mars, autant pour les zones oranges que rouges.

Les allègements annoncés feront certes des heureux avec l’annonce de la ministre qui a mentionné que les enfants et les jeunes pourront retrouver leurs coéquipiers. Il s’agit toutefois d’un retour progressif pour le sport au niveau civil, organisé et scolaire.

En zone orange :

Activités à l’intérieur : Huit (8) personnes avec un encadrement adulte obligatoire

Activités à l’extérieur : Douze (12) personnes maximum

En zone rouge :

Sport extérieur : Huit personnes avec entraîneur

Reprise des activités à l’intérieur (complexe, gym, centre de conditionnement physique) en individuel, en duo ou en bulle familiale

Parascolaires (écoles, cégeps et universités)

Reprise le 15 mars comme déjà annoncé pour les bulles-classes. Dès le 26 mars, en zone orange, la reprise du parascolaire (arts-culture et sports) intra-école sera permise. Pour l’intérieur, ce sera limité à huit personnes, à douze pour l’extérieur.

Peu importe la zone, la tenue de compétitions, de matchs et la présence de spectateurs ne sont pas permises.

Mme Charest se dit optimiste pour un retour à une vie normale, dans la mesure où les participants continuent d’être vigilants face aux mesures.

La pratique des activités sportives et récréatives devra se faire dans le respect des mesures sanitaires et de la distanciation physique de deux mètres (aucun combat permis). Les jeunes de moins de 10 ans et les personnes handicapées pourront être accompagnés.

Pour le retour aux matchs, la ministre Isabelle Charest a indiqué que ça se ferait dans des phases subséquentes.

« C’est un début l’annonce d’aujourd’hui. D’autres étapes suivront si ça se passe bien. Les prochaines semaines seront déterminantes pour la reprise des matchs », a-t-elle dit. « On est y est presque. Ça serait dommage de baisser la garde dans le dernier droit », a-t-elle ajouté, faisant référence aux messages souvent répétés par le premier ministre François Legault.