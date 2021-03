Collectif pour une forêt durable : la forêt a un effet thérapeutique pour Emmanuel Bilodeau

Le Collectif pour la forêt durable, qui regroupe une soixantaine d’organismes reliés au monde forestier, a choisi le coloré comédien Emmanuel Bilodeau comme porte-parole pour entamer sa cinquième année d’existence. Le nouveau porte-parole, comme il le fait dans les autres facettes de sa carrière, s’engage à fond dans son nouveau rôle.

« Je suis porte-parole compulsivement depuis 20 ans dans des causes sociales que je défends », a lancé d’entrée de jeu le comédien avec l’humour qu’on lui connaît lors du lancement de la campagne Une forêt de possibilités, vendredi. « Je suis un passionné de la forêt et je constate les bienfaits thérapeutiques d’être en forêt. C’est un endroit très apaisant », a-t-il lancé.

Arguant entre autres choses que la forêt « est fondamentale pour la qualité de vie » ou encore qu’elle est « avantageuse pour améliorer le bilan carbone mondial », M. Bilodeau assure que les bonnes pratiques sont la norme pour l’industrie forestière. « On ne coupe que 1 % de la forêt qu’on peut couper. Ici, le mot durable est important », a-t-il soutenu en mettant en lumière le fait que la forêt est une ressource renouvelable.

Le comédien convient toutefois que concilier les demandes de l’industrie et la protection de l’ensemble des écosystèmes est difficilement conciliable. Tout le monde doit mettre un peu d’eau dans son vin.

« On n’a pas le choix de concilier les besoins de l’industrie, du mieux qu’on peut. Par exemple, l’hydroélectricité est une énergie extrêmement propre, mais les barrages détruisent (l’environnement autour). Toutefois, les avantages sont plus grands que les inconvénients. L’objectif ultime, c’est de sauver l’humanité. À partir de là, faut cependant faire des compromis. On ne peut pas faire ça sans un minimum de désagréments », a-t-il fait valoir.

Emmanuel Bilodeau, qui figure dans trois pubs télé pour cette campagne, a aussi souligné que 70 % des municipalités du Québec sont reliés de près ou de loin au monde de la forêt. Quant à ceux et celles qui voudront le placer dans le camp des chevaliers de l’industrie forestière ou dans celui des purs et durs de la protection environnementale, il n’en a cure. « Dans toute prise de parole, il y a toujours quelqu’un qui va critiquer. C’est correct. »

Le père de quatre enfants dit également prendre à cœur ce rôle de porte-parole dans une cause à laquelle il croit « pour avoir quelque chose à répondre quand ma plus jeune me demandera : papa, qu’est-ce que tu as fait pour l’environnement? »

Avec le nouveau thème de cette campagne, La forêt, plus verte que jamais, le Collectif pour une forêt durable tient à rappeler que la forêt « contribue à l’économie verte et au bien-être des collectivités ». Le collectif désire aussi « valoriser la ressource inestimable et renouvelable qu’est la forêt ».