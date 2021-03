Irvin Blais, un amoureux de la Côte-Nord

Tellement aimé et connu des Nord-Côtiers, on pourrait penser qu’Irvin Blais en est un de souche. Non! Mais, c’est tout comme.

Il est né à St-Jogues, village non loin de Paspébiac en Gaspésie. C’est toutefois à Port-Cartier qu’il s’est intéressé à la musique pour la première fois, dans le début de la dizaine. Il s’est mis à gratter sur la guitare qui se trouvait dans le coin de la chambre, chez un monsieur, à fredonner des extraits de chansons. « Je trouvais le son de la guitare très beau », a-t-il conté lors de son entrevue avec Le Nord-Côtier.

À cette époque, l’agriculture occupait bien des familles. La musique, c’était le soir, dehors, à écouter notamment du Elvis Presley. C’est son père qui lui a montré ses premiers accords. Irvin a confié qu’il avait été surpris de savoir que sa mère, « avec ses petites mains », savait aussi en jouer. « On l’a appris en cachette! »

Pour l’amour

Il y a aussi l’amour qui rattache Irvin Blais à la Côte-Nord. « C’est féminin, avec la rencontre de ma femme, Michèle Pinette, et la lumière dans ses yeux. C’est ma complice dans la musique country », a-t-il souligné.

L’artiste âgé de 54 ans s’est aussi fait plein d’amis dans la région, un peu partout sur la côte. « Ce n’est pas Irvin Blais le chanteur que les gens connaissent, mais l’homme. Je suis respecté et je me trouve choyé d’être accepté par ma musique ».

« Je me souviens d’où je viens, et je ne me pense jamais au-dessus de personne. Mes fans, ce sont mes patrons, je me dois de les respecter et de rester en contact avec eux », a-t-il dit. « Je prends le temps m’assoir et de jaser avec eux. On parle de chalet (il en a d’ailleurs un en construction), de pêche et de chasse ».

Et Irvin en temps de COVID?

Irvin Blais souligne avoir bien traversé la dernière année en temps de pandémie. Il est demeuré très proche de ses fans. Certains se sont confiés lui. D’autres ont eu droit à des vœux personnalisés, des prestations. D’ailleurs, sur l’arrière des pochettes de ses albums, il y laisse son numéro de téléphone. « Il y a une lumière au bout du tunnel. Il fait avoir un regard positif ».