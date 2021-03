Lancement des inscriptions au 27e Gala de l’entreprise

Cette année, la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan (CCIM) tiendra pour la première fois son Gala de l’entreprise en formule virtuelle. Les organisations de la Manicouagan sont invitées à s’inscrire afin de remporter l’un des 15 prix remis lors de cette soirée prévue le vendredi 14 mai.

Le rendez-vous, qui souligne l’excellence et la ténacité des entreprises, organismes et employés de la Manicouagan, se déroulera sous le thème Investissez Manic. Plusieurs catégories ont été revues et simplifiées pour cette 27e édition.

« Ce sont nos entrepreneurs qui forgent l’identité et la force de notre belle région », souligne Myreille Lalancette, directrice générale de la CCIM.

De son côté, le président de l’organisme, Antonio Hortas, souhaite faire « briller les entrepreneurs manicois qui démontrent leur capacité à prendre des risques et à innover dans leurs secteurs d’activités respectifs, qui continuent de croire en leur projet même dans les moments moins éclairés ».

Les compagnies et organismes intéressés ont jusqu’au vendredi 2 avril pour déposer leur candidature en remplissant un formulaire de dépôt qui est disponible dès aujourd’hui, en ligne, au https://ccmanic.qc.ca/gala-de-lentreprise-2021/. La procédure de dépôt de candidature a été allégée afin d’inciter le plus grand nombre de candidatures.

La soirée virtuelle

Le CCIM fait savoir dans un communiqué que le comité organisateur « se donne le mandat de créer un événement rassembleur en ces temps spéciaux bien que la formule soit en format virtuel ».

La soirée sera animée par les Productions SMP. De plus, la collaboration d’Image Expert permettra la création d’une vidéo mettant en valeur les entreprises participantes avant, pendant et après le gala.

Encore une fois cette année, la CCIM pourra compter sur la participation de Desjardins. « Desjardins et la Chambre de commerce de Manicouagan ont comme mission de participer activement à la croissance économique de notre région. Le partenariat entre nous est naturel et vit depuis déjà plusieurs années », a précisé Joanie Bergeron-Poudrier, directrice générale de la Caisse Desjardins de Manic-Outardes.