Baie-Comeau écarte l’agrandissement de sa bibliothèque

La Ville de Baie-Comeau réajuste le tir avec son projet de réfection et d’agrandissement de la bibliothèque Alice-Lane. Elle revoit les travaux à la baisse de façon à réduire la facture de près de 30 % pour maximiser ses chances d’obtenir le financement gouvernemental souhaité.

C’est du moins ce qu’a expliqué le maire Yves Montigny, lundi soir, en séance virtuelle du conseil municipal. « Le projet adopté lors de la séance du mois dernier prévoyait un agrandissement de la bibliothèque. Maintenant, on travaille avec la superficie actuelle de la bibliothèque. »

En février, les élus avaient adopté une résolution concernant une demande de subvention au montant de 3,6 M$ au programme d’aide au développement des infrastructures culturelles auprès du ministère de la Culture et des Communications. La municipalité devait alors assumer 1,2 M$, soit 30 % de la facture totale.

Un mois plus tard, le plan de match change. Le coût du projet passe à 2 548 000 $ et la partie à la charge de la Ville à 764 522 $ taxes incluses. « On a diminué l’ampleur du projet pour être capable de mieux cadrer dans les critères ministériels », a poursuivi le maire.

L’agrandissement extérieur a donc été écarté, tout comme l’agrandissement intérieur à partir d’un corridor-mezzanine situé au second étage de la bibliothèque.

Le projet prévoit notamment la réfection de la structure extérieure du bâtiment et de sa toiture.