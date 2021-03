Fin du couvre-feu et passage en zone jaune pour la Côte-Nord dès le 26 mars

Le gouvernement Legault a pris la décision de faire passer trois régions, dont la Côte-Nord, au palier d’alerte jaune dès le 26 mars, et ce, en raison de la situation stable de la pandémie sur le territoire. Plusieurs mesures ont été annoncées dont la levée du couvre-feu.

Le premier ministre François Legault a fait l’annonce des nouvelles mesures en conférence de presse mardi après-midi. Il était accompagné du Dr Horacio Arruda, directeur national de la Santé publique du Québec, et de Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux.

Dorénavant, en zone jaune, il sera possible pour deux familles de se réunir dans une même maison.

De plus, les sports seront possibles pour des groupes de 12 personnes. Le premier ministre a mentionné que plus de détails seront donnés prochainement par sa collègue Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation.

Les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire ont également reçu la nouvelle qu’ils retourneront en classe à temps plein.

Notons que la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et le Nord-du-Québec sont les deux autres régions qui profiteront d’un passage en zone jaune.

La vaccination se poursuit

Le premier ministre en a profité pour partager des nouvelles encourageantes face à la vaccination. « D’ici le 24 juin, tous les Québécois qui le veulent auront reçu une première dose », précise-t-il.

Toutefois, il appelle à la prudence puisque « l’arrivée des variants, particulièrement le variant britannique, fait craindre une troisième vague ».