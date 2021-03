Un emprunt de 700 000 $ pour le centre Henry-Leonard

La Ville de Baie-Comeau s’apprête à adopter un règlement d’emprunt au montant de de 2 143 500 $, dans lequel près de 700 000 $ seront consacrés à la mise aux normes des bandes de la glace A du centre Henry-Leonard, une exigence de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Les élus devraient être appelés au vote lors d’une séance extraordinaire. Pour une question de délais, la Ville ne veut pas attendre la séance régulière du 19 avril pour procéder. En plus des bandes, divers travaux sont également prévus.

Au cours de la saison 2021-2022, la LHJMQ obligera l’installation de bandes flexibles pour améliorer la sécurité des joueurs lors de contacts ou de collisions. Elles auront la capacité d’amortir les effets de ces chocs et ainsi réduire les risques de commotion cérébrale ou autres séquelles.

Initialement, cette mesure devait entrer en vigueur pendant la saison en cours, mais un report d’un an a été accordé en raison de la pandémie.

« Il faut regarder tout notre aménagement de notre aréna, parce qu’actuellement, la bande est très fixe à Baie-Comeau et elle est accotée sur une structure de béton. Il y a des analyses qui doivent être faites », a indiqué le maire Yves Montigny.

Contrat accordé

Un contrat au montant de 15 729 $ plus les taxes a d’ailleurs été accordée à la firme d’ingénierie FNX-INNOV (Axor experts-conseils) de Baie-Comeau afin d’évaluer les façons de faire pour respecter la réglementation tout en ciblant des installations les plus optimales possible au chapitre des coûts.

« Sans faire d’analyse, on pourrait tout enlever ça et tout remettre, mais on ne serait peut-être pas optimal au niveau des coûts, c’est pour ça qu’on a demandé à une firme d’ingénierie de regarder tout ça », a poursuivi l’élu.

Comme l’a souligné le directeur général de la Ville, François Corriveau, la mobilité des futures bandes pourrait avoir un impact sur des éléments structurants entourant la patinoire, notamment les loges. Selon lui, il est possible que la superficie de la patinoire s’en retrouve très légèrement réduite, peut-être jusqu’à cinq centimètres de circonférence, de façon à donner la flexibilité aux bandes.

Un incontournable

La Ville de Baie-Comeau doit se plier à l’exigence de la LHJMQ, tout comme les autres concessions. « On n’y échappe pas, on y tient au Drakkar et on veut être capable de desservir nos équipes aussi », a souligné M. Montigny.

Il a rappelé que l’arrivée de bandes plus sécuritaires sera également bénéfique aux autres joueurs de hockey qui utilisent la glace A du centre Henry-Leonard.

La municipalité espère toujours que le gouvernement du Québec aidera les équipes de la ligue à assumer les coûts de remplacement des bandes. « On n’a pas dit notre dernier mot. On s’est parlé régulièrement, les maires et les mairesses, on veut avoir une contribution de Québec pour soutenir notre sport de la ligue junior majeur sur notre territoire », a martelé le maire.

Travaux divers

Le règlement d’emprunt global s’élève à 2 143 500 $ et prévoit également une série de travaux divers.

Il est question d’un système d’évacuation des gaz à la caserne Mingan, la réfection du terrain de tennis Saint-Georges, le remplacement de luminaires au parc Bonne entente et la réparation et réfection d’une traverse piétonnière.

Les deux projets majeurs à la liste concernent le réaménagement de la caserne Marquette, pour lequel une contribution gouvernementale est à confirmer, et la réfection de l’intersection des avenues La Salle et Bégin. À eux deux, ils représentent une facture de près de 600 000 $.