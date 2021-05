La CCIM dévoile ses lauréats de la 27e édition du Gala de l’entreprise

La Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan (CCIM) a célébré, le vendredi 14 mai, la 27e édition du Gala de l’entreprise. Lors de cette soirée en formule virtuelle, 16 prix et 4 prix coup de cœur ont été octroyés parmi les 26 entreprises ayant déposé leur candidature.

« On veut et on désire faire briller nos entrepreneurs manicois. Vous qui avez su démontrer votre capacité à prendre des risques, à innover dans vos secteurs d’activités respectifs et qui avez surtout continué de croire en vos projets et poursuivi vos rêves », a tenu à souligner Antonio Hortas, président de la CCIM.

Animé par Simon Philibert de l’entreprise Les Productions SMP, la soirée était l’occasion pour les entrepreneurs de la Manicouagan de célébrer leurs bons coups après cette année qualifiée de montagnes russes par plusieurs d’entre eux.

Des partenaires de la CCIM ont présenté à tour de rôle les différents prix et les différentes mentions durant la soirée.

D’abord, l’entreprise Englobe s’est démarquée dans deux catégories, soit Employeur de choix et Expérience client.

« On est une entreprise de services et on n’est rien sans nos employés. Bref, c’est super ! », a lancé Natacha Sénéchal, directrice régionale chez Englobe.

Terra Nord, une compagnie œuvrant dans l’aménagement paysager, est quant à elle sortie gagnante de la catégorie Jeune entreprise. Le restaurant Le Riviera a aussi fait bonne figure avec le prix Économie circulaire et Entreprise pionnière.

Quant aux prix de l’Entreprise de l’année, il revient à Lefebvre Industri-Al, qui est également repartie avec le prix Contribution au développement socio-économique local et régional, en plus de remporter l’un des deux prix Entreprise pionnière.

« Je remercie toute notre équipe. C’est vraiment un travail qu’on fait ensemble. Personne n’aurait cru que notre petite PME de Baie-Comeau allait faire un projet et grandir aussi vite. Les gens embarquent avec nous et notre équipe embarque avec nous », a souligné Joanne Lefebvre, la directrice générale de Lefebvre Industri-Al.

Fait à noter, certaines catégories ont été revues et simplifiées, dont Personnalité masculine et Personnalité féminine remportés respectivement par Jean-Philippe Ouellet, propriétaire du restaurant le Riviera, et Vicky Veilleux, propriétaire de Vicky Veilleux Esthétique.

Cette dernière s’est dite honorée d’être reconnue. « Ça fait partie de ma vie de faire plaisir et de faire une différence dans la vie des gens qui m’entourent, ma clientèle, mes employés, ma famille et ma communauté », souligne-t-elle.

« C’est assez incroyable, je ne croyais pas recevoir ça dans ma vie », a quant à lui exprimé Jean-Philippe Ouellet, qui ajoute « mon but, c’est de rendre la Côte-Nord aussi belle pour les autres que moi je la trouve ».

Le prix Personnalité Jeune Leader a été décerné à Olivier Donais alors que Régine Dubé du Centre des arts de Baie-Comeau a reçu le prix Hommage à un(e) employé(e) remarquable.

Pour finir, quatre entreprises ont reçu le prix Coup de cœur du jury, soit Image Xpert, la Maison des familles, Complexe Maxi-Forme + et Vicky Veilleux Esthétique.

Les récipiendaires sont tous repartis avec un trophée conçu par l’entreprise Granijem ainsi qu’un chèque-cadeau d’une valeur de 500 $ en service-conseil, en publicité, en formation ou pour une activité de renforcement d’équipe grâce aux partenaires de la CCIM.

Plus de 130 personnes se sont procuré un billet pour cette soirée virtuelle qui offrait au participant l’occasion de savourer un repas concocté par la boucherie les Trois p’tits cochons.