Les jeunes proches aidants, ça existe aussi!

Le Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ) a lancé le projet de sensibilisation Découvrons les jeunes aidants et leurs apports à la société, mercredi. Même si la Côte-Nord ne dénombre aucune statistique de la présence de jeunes proches aidants, l’Association des aidants naturels de la Côte-Nord se réjouit de cette nouvelle campagne.

Selon le RANQ, 26 % des jeunes proches aidants ont commencé à occuper ce rôle aussi jeune qu’entre 6 et 12 ans. Malheureusement, 60 % d’entre eux risquent de souffrir d’une mauvais santé mentale ou de mauvaises habitudes de vie.

C’est pourquoi ce nouveau projet unique au Canada vise à donner les outils nécessaires aux entreprises et aux adultes qui orbitent autour des jeunes proches aidants, ainsi qu’à ces derniers pour les supporter dans la société ou dans leur rôle. Par exemple, 21 % des ces jeunes aidant naturels manquent jusqu’à deux jours d’école ou de travail par mois et 27 % ont des difficultés scolaires en raison de leur trop grandes responsabilités auprès de la personne en besoin.

« Nous avons mis en place une vidéo courte sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les jeunes, une pour les professionnels de la santé et une autre pour le milieu de l’éducation, en plus d’un guide d’explications et de recommandations », explique la directrice générale du RANQ, Mélanie Perroux.

Le concept est basé sur différentes initiatives d’ailleurs développées depuis plusieurs années, tel qu’en Australie et en Angleterre.

Les jeunes proches aidants demeurent une réalité invisible. Ainsi, aucune donnée précise n’est encore déterminée, alors que l’Université du Québec à Outaouais (UQO) mènent des recherches à ce sujet.

« Souvent, les jeunes ne le savent pas eux-mêmes qu’ils sont proches aidants », continu Mme Perroux. D’ailleurs, deux chercheurs de l’UQO ont pu présenter leurs outils qu’ils avaient développés lors du lancement de la campagne.

Pour l’Association des aidants naturels de la Côte-Nord, la sensibilisation à la réalité des jeunes aidants naturels est essentielle au Québec. « C’est un sujet méconnu. Nous n’avons pas de demandes venant de jeunes ou de leur entourage, remarque la coordonnatrice de l’association, Carole Sirois. Cependant, si le besoin arrive, nous allons être à l’écoute c’est sûr! »