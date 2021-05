Anthony Roussel lance Des guitares des robots

Anthony Roussel vient de lancer Des guitares des robots, son troisième album en carrière. Sans écarter complètement le son folk rock qui l’a caractérisé jusqu’à maintenant, il se lance cette fois-ci dans un tout nouveau style, l’électro pop.



« J’avais envie de flirter un peu avec l’électro », explique au bout du fil l’auteur-compositeur-interprète qui a habité à Baie-Comeau pendant cinq ans, soit durant ses études secondaires.

De son dernier opus de 10 titres sorti en avril sur les diverses plateformes numériques et en format physique – il sera disponible sur vinyle à l’été – Anthony Roussel est évidemment très fier. Sur le plan artistique, il considère que c’est « le plus poussé et le plus travaillé » de ses trois albums.

Tout au long de sa réalisation, effectuée en partenariat avec le multi-instrumentiste Antoine Lachance, le plaisir a été de la partie, raconte celui qui fait carrière de façon plus sérieuse depuis 2014. Les deux artistes ont pris le temps nécessaire pour bien faire les choses. « Quand on avait le sentiment qu’on avait vraiment terminé une chanson ou qu’on avait tout donné, on arrêtait », souligne Anthony Roussel.

Des guitares des robots renferme 10 pièces dont « les envolées musicales, les solos, les interludes parlés sont toutes des caractéristiques peu communes dans la musique actuelle qui fait de cet album une œuvre marquante et singulière », peut-on lire dans un communiqué.

Et il est vrai qu’à l’écoute l’album, on découvre un style particulier tant par les textes que la musique. On s’imprègne de pièces tantôt poétiques et percutantes ou tantôt en nostalgie, en souvenirs et en rendez-vous manqués.

Gagner sa vie

L’artiste de 39 ans, qui travaille avec la maison de disque de Daniel Boucher, gagne principalement sa vie avec sa carrière, grâce notamment, dit-il, aux droits d’auteur et de production qu’il reçoit lorsque les radios font tourner ses chansons.

Par contre, le chef cuisinier de formation travaille une dizaine d’heures par semaine pour un service de traiteur propriété d’un ami.

À Baie-Comeau, où il a encore quelques amis et des connaissances, Anthony Roussel s’est déjà produit en spectacle à L’Ouvre-boîte culturel, à la microbrasserie St-Pancrace et lors de l’édition 2018 du Festival Eau Grand Air.

