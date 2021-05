En mode friperie pour l’environnement

Une journée En mode friperie ouvrira le bal le premier jour de juin à une semaine complète d’activités écologiques dans le cadre de la Semaine pour l’environnement, organisée du 1er au 5 juin, par Demain Manicouagan.

Une dizaine d’affiches exposeront les visages de personnalités convaincues par la « mode friperie » afin d’inciter les gens à y magasiner. D’ailleurs, l’organisme Dépannage de l’Anse offrira un rabais de 50 % sur les items vendus cette journée-là.

De plus, il sera possible de partager sa tenue trouvée en friperie sur une page Facebook créée à cet effet.

« Les gens pourront se prendre en photo, sans obligatoirement voir leurs visages, avec leur coup de cœur friperie. Nous avons également créé un décor Facebook pour appliquer sur leurs photos », explique l’écoconseillère et chargée de projet de Demain, Manicouagan, Émilie Schwartz. Une trousse zéro déchet sera par la suite tirée parmi les participants.

La première édition d’En mode friperie s’appuiera majoritairement une sur campagne de sensibilisation en ligne en raison de la COVID-19. Cependant, Mme Schwartz et ses collègues, dont le Comité ZIP de la rive nord de l’estuaire, prévoient faire des activités plus interactives et en présence pour les prochaines années.

« La Semaine de l’environnement arrive au même moment que la Semaine du Saint-Laurent et le Mois de l’eau, donc c’est un bon moment et on est certains que les gens vont participer », raconte l’éconconseillère, confiante de la réussite du projet.

Le textile : industrie polluante

Née d’un acte de bénévolat à Dépannage de l’Anse, Émilie Schwartz et la directrice de la Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan, Isabelle Giasson, ont créé cette journée pour encourager les gens à se ravitailler en friperie avant d’acheter neuf.

« En seulement deux mois, les 4 500 pieds carrés du local s’étaient remplis de sac de vêtements dont les gens se débarrassaient et souvent, ça finit dans le dépotoir », explique Mme Schwartz. Nocifs pour l’environnement, ces morceaux sont majoritairement constitués de coton ou de plastique, ce qui nécessite des quantités phénoménales d’eau pour être produits, selon Mme Giasson.

La programmation complète des activités de la Semaine de l’environnement sera dévoilée dans les prochains jours.