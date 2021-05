Des capsules vidéos pour « Vieillir en restant actif »

Une série d’émissions destinées aux aînés et aux personnes en situation de vulnérabilité sera lancée prochainement par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord. Ces dix émissions, regroupées sous le thème Vieillir en restant actif, seront présentées dans le but d’offrir des conseils et des exercices afin de prévenir le déconditionnement provoqué par la pandémie.

« On avait vu des effets du déconditionnement surtout chez nos aînés. On a mis en place une brochette de stratégies pour essayer d’inverser ou de ralentir à tout le moins les effets du déconfinement chez cette clientèle-là », lance Stéphane Talbot, agent de planification, programmation et recherche au CISSS de la Côte-Nord.

Organisées en collaboration avec la Télévision régionale de la Péninsule (TVRP) et NousTV Sept-Îles, les capsules pourront être visionnées sur les différentes chaînes de télévision communautaire. Les émissions s’adresseront à la population et principalement chez ceux et celles qui sont à risque de vivre le déconditionnement, qui consiste en l’ensemble des conséquences physiques, cognitives et sociales liées à l’inactivité.

« Chaque épisode est divisé en deux sections. Il y a la section avec une capsule santé, qui dure entre cinq et dix minutes et qui est présentée par un des professionnels de la région selon la thématique, soit activité physique, saine alimentation, puis sommeil et maltraitance », précise M. Talbot.

La deuxième section offrira quant à elle une séance d’activité physique qui devrait durer environ 20 minutes et qui offrira « 3 niveaux simultanément. À la télé, il y a trois individus, l’animatrice et deux personnes âgées qui présentent chacun un niveau allant du plus haut au plus bas niveau. C’est accessible pour tout le monde en fait ».

Cette initiative s’inscrit dans la campagne actuelle de prévention du déconfinement. « On a envoyé dans toutes les résidences de la Côte-Nord un pamphlet qui explique les effets de la pandémie sur le déconditionnement. On a aussi un projet avec l’Unité régionale loisir et sport (URLS) pour développer des clubs de marche dans toute la région », souligne l’agent de planification.

Ce dernier tient à faire savoir que, malgré l’accent porté sur la clientèle aînée, « on parle surtout de la clientèle vulnérable, telle la clientèle en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique aussi ».

Notons que les conséquences du déconditionnement sont, entre autres, le déclin des capacités cognitives avec risque de confusion, les troubles d’équilibre augmentant le risque de chute, la dénutrition, l’anxiété et la dépression. Des conséquences qui sont généralement réversibles et pouvant être prévenues selon le CISSS de la Côte-Nord.

Le CISSS de la Côte-Nord invite la population à visiter ses différentes plateformes ou à écouter la télévision communautaire afin de visionner les épisodes.