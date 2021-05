Déconfinement : le maire Montigny espère le retour des rassemblements à deux bulles

Comme tous les Nord-Côtiers, il tarde au maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, que la région bascule en zone jaune et que les rassemblements à deux bulles familiales soient à nouveau permis.

Questionné sur ses attentes lors de la période de questions des journalistes après la séance du conseil municipal, lundi soir, M. Montigny a répondu : « Pour moi, l’importance première est d’être capable de côtoyer une deuxième bulle familiale. »

La possibilité de se réunir à nouveau en groupe restreint lui manque, comme cela manque à bien d’autres personnes, selon lui.

À quelques heures de l’annonce du plan de déconfinement du gouvernement Legault, prévue à 17 h mardi, l’élu se croise les doigts pour que la recommandation de la santé publique de la Côte-Nord de passer en zone jaune reçoive une bonne écoute des autorités provinciales.

Il est d’avis que la situation épidémiologique de la région commande de mettre rapidement derrière nous le palier d’alerte orange et ses restrictions plus sévères.

Bien heureux il y a un mois et demi que Québec interdise les déplacements non essentiels vers la Côte-Nord de personnes en provenance des zones rouges et orange, il réclame aujourd’hui la levée de cette mesure puisque la situation s’améliore partout dans la province et que le début de la saison touristique est imminent.

L’accessibilité de la région s’impose, entre autres pour permettre aux pourvoiries de garnir leur carnet de réservations en prévision des prochains mois. « Sur la Côte-Nord, comme elle est fermée d’accès, les gens n’osent pas réserver », conclut le maire.