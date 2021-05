La Côte-Nord revient au jaune le 24 mai

Là voilà, la lumière au bout du tunnel : retour de la Côte-Nord au palier jaune, levée du couvre-feu, rassemblements et événements permis, voici à quoi ressemblera l’été des Québécois selon le calendrier présenté ce 18 mai par le gouvernement de François Legault.

Voici la séquence de déconfinement qui a été dévoilée par le premier ministre le 18 mai sur le coup de 17h.

La Côte-Nord revient au palier jaune dès le lundi 24 mai et ce sera aussi la fin du couvre-feu. Le premier ministre François Legault espère le vert pour le 14 juin.

Les bars pourront rouvrir leurs portes avec occupants provenant d’au plus deux résidences privées par table.

Pour plus de détails sur les mesures du palier jaune : ICI

Dès le 28 mai

Le vendredi 28 mai marquera la fin du couvre-feu ailleurs en province.

Les rassemblements extérieurs privés, donc chez soi, seront autorisés pour un maximum de huit personnes ou pour les occupants de deux résidences.

L’ouverture des terrasses extérieures des restaurants se fera à cette date. Pour le palier orange : les occupants de deux résidences seront autorisés par table. Ils peuvent être accompagnés de leurs enfants d’âge mineur.

Les déplacements entre les régions seront permis. Rappelons que pour l’instant, ils sont non recommandés, voire même interdits en direction de la Côte-Nord.

À partir de cette date, les spectacles intérieurs augmenteraient leur limitation de capacité de spectateurs. Du moins, dans les «grands auditoriums», ils auront une capacité de 2500 personnes.

Dès le 11 juin

Le 11 juin marquera l’ouverture des terrasses des bars. À table, la même règle s’applique qu’en restaurant, soit deux adultes d’une même résidence par table.

Les sports et loisirs supervisés à l’extérieur en groupe de 25 seraient autorisés (sans contact en zones rouge et orange, avec contacts en zone jaune).

Dès le 25 juin

Pour ceux ayant reçu deux doses de vaccin, ils n’auront plus l’obligation de porter le masque lors de leurs interactions.

Les camps de jour auront le droit de rouvrir à partir de cette date.

Les festivals extérieurs seront autorisés à tenir leurs événements. Toutefois, ils doivent avoir mis en place un protocole sanitaire approuvé par la santé publique.

Pour les événements sportifs, 2500 personnes seront permises dans les stades extérieurs ayant des places fixes assignées d’avance.

Fin août

Des allègements progressifs sont prévus à ce moment à deux conditions. La vaccination doit être complétée à 75% chez les 12 ans et plus avec deux doses. On prévoit entre autres :

Assouplissements dans les milieux de garde et au préscolaire;

Retour vers une organisation normale au primaire et au secondaire;

Retour en présentiel à l’enseignement supérieur;

Reprise progressive du travail en présentiel;

Allègements additionnels pour les rassemblements, les sports et les loisirs;

Augmentation des limites de personnes pour les salles intérieures et les événements extérieurs;

Fin des paliers de couleurs.