Des travaux s’en viennent pour la chloration de l’eau du quartier Saint-Georges

La chloration de l’eau potable des citoyens du quartier Saint-Georges se fera bientôt à partir de l’entrée même du réseau de distribution local et non plus de l’usine de filtration, située au coeur du boulevard Pierre-Ouellet.

Les élus de Baie-Comeau viennent d’allouer un contrat au montant de 198 000 $ à l’entrepreneur G & M Laplante afin de réaliser les travaux nécessaires au cours des prochains mois.

Ces travaux permettront, comme l’a indiqué le maire Yves Montigny, de balancer le réseau d’eau potable et réaliser des économies en achat de chlore.

« Actuellement, on chlore plus à l’usine d’eau potable parce qu’on a besoin de se rendre très loin dans le secteur Saint-Georges. (…) Là, on va chlorer moins à la base, à l’usine, mais on va pour rechlorer à Saint-Georges, pour éviter de chlorer plus pour l’ensemble des citoyens », a expliqué l’élu.

Cette modification était déjà une éventualité lors du raccordement du quartier à la nouvelle usine de filtration en juin 2019. Cependant, la Ville a préféré se donner du temps afin d’analyser la situation.

« On a attendu pour voir si c’était nécessaire. Ça nous force (actuellement) à mettre plus de chlore en amont pour se rendre en aval », a poursuivi le directeur général, François Corriveau, pour expliquer le bien-fondé des interventions à venir.

Les travaux consisteront à aménager un petit bâtiment chauffé à la sortie de la conduite principale, tout juste à l’entrée du début du réseau de distribution du quartier Saint-Georges, et d’y installer un appareil pour la chloration de l’eau.

M. Corriveau s’attend à ce que les citoyens habitant plus près de l’usine de filtration, soit ceux des quartiers La Chasse, Trudel et Mgr-Labrie, constatent qu’une odeur de chlore moins forte se dégage de l’eau potable.