Encore un matin casse-tête pour les parents

C’est un autre matin casse-tête pour de nombreux parents ce mercredi. Des cours sont annulés en raison d’une seconde demi-journée de grève du personnel professionnel de l’éducation.

Les cours sont suspendus cet avant-midi dans tous les établissements des centres de services scolaire du Fer, du Littoral, de la Moyenne-Côte-Nord et de Charlevoix. Des écoles d’un peu partout au Québec sont dans cette situation et des lignes de piquetage se tiennent à différents endroits.

Psychologues, psychoéducateurs, conseillers en orientation et autres professionnels se sentent « laissés-pour-compte » par rapport aux enseignants à travers les négociations.

« Nous sommes peu nombreux, mais nous avons quand même un rôle important à jouer dans les centres de services scolaire », a dit Daniel Trahan, vice-président du SPPNEQ-CSQ.

Ils réclament principalement une meilleure reconnaissance salariale.

« Des enseignants décident parfois de changer de carrière pour aller comme professionnel pour faire profiter leur expérience à d’autres enseignants plus jeunes », a fait valoir M. Trahan. « Avec ce qui se passe, il n’y aura plus aucune raison de le faire. Les enseignants gagneraient de 5 000$ à 6 000$ de plus, sans compter qu’ils ont déjà beaucoup plus de vacances que les professionnels. »

Les membres du Syndicat des professionnelles et professionnels du Nord-Est du Québec ont encore en main huit autres demi-journées de grève possibles.

« Le but ultime ce n’est pas d’empêcher des élèves d’aller en cours, c’est d’avoir de la visibilité pour faire bouger la négociation à l’échelle provinciale. On espère ne pas devoir les utiliser », a conclu M. Trahan.