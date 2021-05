Fin du couvre-feu sur la Côte-Nord

Afin de préserver la tenue de la pêche au capelan, le ministère de la Santé et des Services sociaux lève le couvre-feu sur la Côte-Nord dès 00 h 01 ce soir.

D’ici quelques heures, soit à 00 h 01 ce jeudi 20 mai, le couvre-feu sera levé sur la Côte-Nord en raison « du contexte particulier de la pêche au capelan ». C’est l’information diffusée sur la page Facebook du Centre intégré de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord, partageant un communiqué du ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le gouvernement du Québec invoque la courte période de l’année pendant laquelle se déroule cette activité et la mise en péril de la récolte « si le couvre-feu ne prend pas fin rapidement ».

Le ministère de la Santé et des Services sociaux précise que les mesures spéciales d’urgence qui étaient toujours en vigueur dans certaines régions du Québec seront levées le lundi 24 mai, sauf pour les MRC du Granit (région de l’Estrie), des Etchemins, de Beauce-Sartigan et de Robert-Cliche (région de la Chaudière-Appalaches) ainsi que les MRC de Kamouraska, de Témiscouata, de Rivière-du-Loup et Les Basques (région du Bas-Saint-Laurent).

Rappelons que l’allègement progressif des mesures prévu le 28 mai pour la majorité des régions du Québec prévoit la levée du couvre-feu dans l’ensemble des régions du Québec, l’autorisation des rassemblement sur les terrains privés extérieurs, l’ouverture des terrasses extérieures des restaurants qui pourront accueillir la clientèle (en zones rouge et orange : deux personnes seules avec enfants mineurs ou occupants d’une même résidence; en zone jaune, occupants de deux résidences), les déplacements entre les régions et l’autorisation d’accueil pour les grandes salles et les stades extérieurs d’un maximum de 2 500 personnes en plusieurs zones indépendantes de 250 personnes.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux indique que selon ses dernières projections, l’amélioration notable de la situation épidémiologique devrait se poursuivre au cours des prochaines semaines.

« Ainsi, dans les régions où les mesures spéciales d’urgence seront levées, il ne sera pas nécessaire de respecter un délai minimum de 14 jours suivant la fin des mesures d’urgence pour appliquer les assouplissements prévus dans le plan de déconfinement », est-il mentionné dans le communiqué.