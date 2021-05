Les spectacles extérieurs de 250 personnes pourront reprendre dès le 21 mai

La ministre de la Culture et des Communications Nathalie Roy et la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, ont annoncé les assouplissements qui permettront de tenir des spectateurs extérieurs de 250 personnes dès le 21 mai et ce, même en zone rouge et orange.

Les participants devront porter le masque durant le spectacle et respecter la distanciation en tout temps dans les zones rouges et oranges. La distribution de nourriture sera permise, mais devra être réservé aux bénévoles ou aux organisateurs des festivals. En zone jaune, la distance entre les bulles familiales et les gens pourra diminuer à 1,5 mètre. Les cinéparcs et les parcours déambulatoires seront également permis.

Grâce à l’application des mesures sanitaires en vigueur, nos artistes pourront continuer de déployer leur talent et leur savoir-faire et d’aller à la rencontre du public. Ce sera une occasion extraordinaire pour les Québécois de faire le plein d’activités culturelles et de montrer à quel point ils sont fiers de notre culture et de ceux qui contribuent à l’enrichir. Nous remercions les artistes d’avoir été résilients. La culture et le tourisme, ont été des secteur énormément touchés par la pandémie. Un an et demi c’est très long. Si l’été se passe bien et que les citoyens se font vacciner, nous aurons une belle rentrée culturelle à l’automne », soutient Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications.

Les événements extérieurs avec places assises fixes ou assignées pourront accueillir 2 500 personnes dès le 25 juin. Il devra y avoir un surveillant pour 250 personnes assises. Pour les spectacles où les gens sont debouts, ils devront être divisés en section, mais ils pourront tout de même être 2 500 spectateurs sur le site. Chaque section devra notamment être délimitée par une barrière physique et pourra accueillir un maximum de 250 personnes (excluant les travailleurs et les bénévoles).

«Le souhait le plus que j’avais depuis un an c’est que les événements et festivals qui sont dans l’ADN du Québec puissent reprendre. Notre grande toile événementielle est essentielle à la vitalité de nos régions et fait rayonner de façon unique notre destination touristique. Avec les autorisations de santé publique annoncées, et grâce à l’expertise éprouvée de nos promoteurs, nous avons tout en main pour renouer avec nos festivals et événements en toute sécurité, et passer une saison estivale sous le signe d’une plus grande liberté », commente Caroline Proulx, ministre du Tourisme.