Le Domaine Forget renaît après un long hiver

Ginette Gauthier, directrice générale du Domaine, Paul Fortin, directeur artistique, et François Davoine, présidente du comité artistique, ont participé à la présentation de la programmation enregistrée le mercredi 19 mai et présentée en ligne le 20 mai.

Concerts in situ, webdiffusés et sur la route, spectacles de danse, grande journée hommage à Charlevoix avec l’OSQ et Guylaine Tremblay, ateliers de création pour les enfants et les adolescents, projections de films en plein air, yoga au soleil ou à la lune, visite audioguidée du jardin de sculptures monumentales et du Domaine, stages pour les étudiants de l’Académie et plus encore: oui, il y aura de la vie au Domaine Forget de Charlevoix cet été. Place aux retrouvailles!

En tout, 17 grands concerts seront présentés au Domaine Forget, en plus d’une foule d’événements ponctuels. Les artistes internationaux cèdent la place aux artistes canadiens d’envergure internationale, dont plusieurs amis de l’institution. L’Orchestre symphonique de Québec, Yannick Nézet-Séguin, Charles Richard-Hamelin, l’Ensemble Arion, le Trio Lorraine Desmarais et Grégory Charles viendront notamment faire leur tour à Saint-Irénée.

Les Violons du Roy ouvriront la saison le 26 juin (et en webdiffusion) avec le chef Nicolas Ellis et une précieuse invitée, la soprano Karina Gauvin dans un programme Haydn-Mozart. Les « Violons », comme à leur habitude, clôtureront la saison 2021. Ils seront cette fois en compagnie de Marie-Nicole Lemieux. D’ailleurs, Mme Lemieux sera de passage deux fois plutôt qu’une cet été sur la scène de la salle de concert puisqu’elle offrira un récital avec le pianiste Charles Richard Hamelin. Un hommage sera rendu à André Roy par la présentation des Lettres de Mme Roy à sa fille Gabrielle, une œuvre du défunt pianiste et compositeur, écrite à quatre mains avec Michel Tremblay.

Les adieux de l’ambassadrice

Marie-Nicole Lemieux.

La pétillante Marie-Nicole laissera d’ailleurs sa place à titre d’ambassadrice à la fin de l’été. Elle passera le flambeau non sans émotion. « On en a fait des choses en 10 ans, on a exploré du territoire musical. Je retiens de ça un attachement très fort à l’endroit, à l’équipe, au festival international, c’est une grande amitié. Ce sera un petit deuil, mais il faut partir quand on est bien, avant qu’on te dise « dégage »! », rigole-t-elle dans une vidéo présentée lors du lancement virtuel.



Elle s’initiera à l’enseignement cet été avec les étudiants de l’Académie de musique et de danse du Domaine, un « plongeon » qui l’effraie et l’excite à la fois. «Je sais que je peux dire des choses sur l’interprétation, la mélodie française, le lied, le baroque… ça fait 21 ans que je fais ce métier, je peux apporter des outils, mes lumières et j’espère que je vais être utile aux jeunes! », dit-elle.

La comédienne Guylaine Tremblay, originaire de Petite-Rivière-Saint-François, a très hâte de partager son amour de sa région natale avec ceux qui participeront à la journée Arts sans frontières du 7 août.

La journée Arts sans frontière du 7 août est à mettre à l’agenda. Plusieurs activités gratuites seront offertes à l’occasion de cette journée qui se veut un « hommage à Charlevoix ». La comédienne Guylaine Tremblay, un « pur produit charlevoisien », sera de la partie à titre de porte-parole. Geneviève Jodoin, Yvan Desgagnés et plusieurs autres figureront à la programmation.

Les récents assouplissements dans le domaine de l’événementiel ne modifieront pas énormément les capacités d’accueil au Domaine Forget. Le nombre de places disponibles dans la salle de concert variera peu. « On va analyser le tout et on invite les gens à visiter notre site web régulièrement », indique le directeur artistique Paul Fortin, heureux de voir la vie reprendre ses droits. « Je suis très ému parce que tous les artistes de la programmation sont des collaborateurs au Domaine depuis des années et ça s’est fait comme ça, facilement. On est choyé. Certes, on présente environ la moitié des concerts qu’on présentait en saison régulière, mais on a la crème des artistes d’ici! »