Le Festival de la bière déclare forfait malgré les assouplissements

Malgré des assouplissements majeurs aux contraintes sanitaires, il faut oublier le Festival de la bière de la Côte-Nord en 2021, en raison du délai jugé trop court pour son organisation.

« En deux mois, c’est difficile de préparer le festival et de trouver les partenaires financiers. Il faut de six à huit mois pour le préparer habituellement. De faire un événement dans le même contexte qu’avant, c’était trop rapide », a indiqué Carl Beaulieu, le président du comité organisateur.

L’événement se tient normalement au début d’août et réunit plusieurs brasseurs et amateurs de bière et de festivités. La septième édition a été annulée en 2020, comme elle l’est aussi en 2021. « On se prépare pour l’an prochain pour une édition plus grandiose », a assuré M. Beaulieu.

Il faut dire qu’il y a quelques semaines à peine, les membres du comité organisateur se sont réunis afin de dresser la table à deux petits événements. L’un consiste en la vente en ligne prochainement d’une caisse de 15 bières de microbrasserie provenant des brasseurs que les gens sont habitués de côtoyer au festival.

Le deuxième rendez-vous est prévu vers la fin août et bien des détails restent à confirmer. Il devrait prendre la forme d’un rassemblement sur la terrasse de l’hôtel Le Manoir, qui peut accueillir une centaine de personnes. Les brasseurs ne seraient cependant pas sur place.

« On veut essayer de limiter les frais. Comme on a déjà un chapiteau (sur la terrasse), les installations sont là, on le fait petit, mais on va le faire quand même », prévient le président.

La formule privilégiée vise à conserver l’intérêt des gens à l’égard du festival et « préciser qu’on est toujours vivant et qu’on va revenir en force l’an prochain », poursuit Carl Beaulieu.

Et le Symposium?

Celui qui préside également le comité organisateur du Symposium de peinture confirme, sans surprise d’ailleurs, l’annulation de l’édition 2021 de l’événement qui se tient toujours à la fin juin. La décision a été prise il y a un mois.

« On a évalué la possibilité de faire un symposium virtuel de quatre jours au lieu de six. Les artistes auraient été dans leur atelier », a expliqué M. Beaulieu, qui était emballé par le projet qui aurait d’ailleurs été soutenu par les deux principaux partenaires financiers du Symposium de peinture, la Ville de Baie-Comeau et l’aluminerie Alcoa.

Cependant, la formule virtuelle n’a pas passé le test puisque les peintres n’étaient pas tous à l’aise avec cette possibilité. Certains peignent en atelier, d’autres à la maison. Ils ne sont également pas tous bien installés avec une caméra pour la captation d’images.

« Moi, je reste convaincu que ça aurait pu faire une grande première » assure le président, qui croit que ça aurait pu bonifier la visibilité de l’événement. « On aimerait avoir une plus grande exposure au niveau québécois. On trouve qu’après 33 ans, on pourrait avoir une plus grande visibilité », martèle-t-il, en rappelant qu’il s’agit du plus grand symposium de peinture figurative en Amérique du Nord.