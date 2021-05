Vaccination des 12-17 ans : voici ce qu’il faut savoir

La campagne de vaccination entre dans une autre phase alors que la vaccination sera ouverte aux adolescents de 12-17 ans.

Dès le 25 mai, il sera possible pour ce groupe de prendre rendez-vous en ligne. Des plages horaires seront spécialement réservées les soirs et les fins de semaine pour ce groupe d’âge.

Il sera également possible pour les jeunes de se faire vacciner en milieu scolaire durant les semaines du 7 et 14 juin. Pour permettre cela, deux options sont envisagées. Soit les jeunes seront transportés en autobus vers les sites de vaccination ou une équipe de vaccination se rendra à l’école.

Les jeunes de 12 et 13 ans doivent obtenir un consentement légal des parents pour être vaccinés. Les adolescents de 14 ans et plus peuvent consentir au vaccin.

Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, a indiqué que le gouvernement souhaite que les jeunes de 12-17 ans obtiennent une deuxième dose avant le début de la rentrée scolaire pour que l’année scolaire 2021-2022 soit la plus normale possible. Les détails pour cette deuxième dose viendront plus tard.