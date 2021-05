Démographie : Ivo Di Piazza et Joanie Bergeron Poudrier coprésident le comité citoyen à Baie-Comeau

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, a lancé vendredi les travaux du comité citoyen sur les enjeux démographiques mis en place pour renverser la tendance à la baisse de la population. Composé de 16 personnes issues de divers milieux, il est coprésidé par Ivo Di Piazza, ex-maire et retraité du réseau de la santé sur la Côte-Nord, et Joanie Bergeron Poudrier, directrice générale de la Caisse Desjardins de Manic-Outardes et résidente de la ville depuis 11 ans.

Chapeauté directement le maire Montigny, ce comité se met au travail afin de livrer les conclusions de ses démarches dans un rapport attendu vers la fin septembre ou le début octobre.

Baie-Comeau a déjà compté plus de 28 000 habitants, mais aujourd’hui, elle n’en a plus que 20 800. L’élu veut stopper l’hémorragie, qui a frappé particulièrement fort au début des années 90 avec une perte de près de 2 500 personnes.

« On a une ville conçue pour beaucoup plus de citoyens que nous sommes maintenant. On a les infrastructures et les installations prévues pour beaucoup plus de citoyens. Donc, on est capables d’accueillir des gens sans se lancer dans la construction d’infrastructures », a souligné le maire.

À coups de consultations et d’analyses, le comité devra identifier des pistes de solutions qui permettront à la Ville d’attirer de nouveaux citoyens et de retenir ceux qui y habitent.

M. Montigny invite les citoyens qui souhaitent émettre des commentaires en lien avec les enjeux démographiques à les lui adresser par courriel à l’adresse mairie@ville.baie-comeau.qc.ca.

Tant à offrir

« On a tant à offrir à Baie-Comeau qu’on peut facilement améliorer notre sort au cours des prochains mois, des prochaines années pour redynamiser encore de façon plus significative notre ville », a indiqué Ivo Di Piazza.

Selon lui, le déclin démographique n’est pas le problème en tant que tel, mais bien une conséquence d’autres problèmes. Or, en plus de ses impacts économiques, ce recul de la population se fait également ressentir sur le plan humain au chapitre de la qualité et de la quantité des services.

Pour changer la donne, une analyse de ce qui s’est passé au fil des dernières décennies sera évidemment réalisée, mais le comité aura également un regard tourné vers l’avenir et les nouvelles façons de faire. « Il y a des gens à Baie-Comeau présentement qui sont en télétravail pour des entreprises qui sont à l’extérieur », a cité en exemple M. Di Piazza.

Opportunité à saisir

Joanie Bergeron Poudrier considère d’ailleurs que le travail à distance demeure l’une des opportunités à tenter de saisir. « La pandémie va être vraiment magnifique pour nous. C’est l’occasion d’avoir des gens qui vont revenir en région, qui vont continuer peut-être à travailler ailleurs, mais qui vont pouvoir avoir leur habitation ici. Le télétravail nous permet ça. »

La présence de la directrice générale à la coprésidence du comité apporte une couleur particulière en ce sens qu’elle est une expatriée, comme elle se décrit elle-même. Une expatriée qui a découvert la région en 2010, par un contrat pour l’organisation des championnats de paracyclisme, et qui est tombée en avoir avec le coin de pays.

« C’était pour un contrat, c’était temporaire. Mais finalement, je suis complètement tombée en amour avec la place, avec les gens, avec la qualité de vie, avec la tranquillité, les grands espaces », raconte-t-elle, en insistant sur les opportunités professionnelles que Baie-Comeau lui a offertes.

Les 14 citoyens qui font aussi partie du comité sur les enjeux démographiques sont : André Larocque, Grétha Fougères, Laurène Kouassi, Antonio Hortas, Marlène Joseph-Blais, Brenda Parisé, Michel Desbiens, Alex Marin, Dave Prévéreault, Stéphane D’amours, Maxime Lévesque, Sarah Gaudreault, Yvan Brisson, Bruno Savard, Manon Couturier et Christine Turcotte.