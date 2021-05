Le Dr Fachehoun invite les Nord-Côtiers à respecter un contrat social

Le directeur de santé publique de la Côte-Nord, le Dr Richard Fachehoun, invite les Nord-Côtiers à conclure un pacte social afin de retourner en zone verte le plus rapidement possible.

La situation épidémiologique s’améliore sur la Côte-Nord. C’est pourquoi un contrat social a été proposé à la population nord-côtière par le Dr Richard Fachehoun, directeur de la santé publique sur la Côte-Nord, dans lequel les citoyens sont invités à faire preuve de prudence et de vigilance au cours des prochaines semaines afin d’adopter graduellement les assouplissements des mesures sanitaires.

« L’amélioration de la situation épidémiologique se poursuit sur la Côte-Nord, et tel qu’annoncé par le gouvernement, la région passera au palier d’alerte jaune le lundi 24 mai », a lancé d’entrée de jeu le Dr Fachehoun.

Les rassemblements dans les domiciles privés seront possibles pour les occupants de deux résidences avec le respect de la distanciation physique. Il est encore recommandé pour les rassemblements intérieurs de porter le masque. Le télétravail sera également encouragé pour les entreprises pouvant le faire.

De plus, les nouveaux assouplissements prévus pour le 28 mai permettront des rassemblements sur les terrains extérieurs pour un maximum de huit personnes. La notion de résidence ne sera pas prise en compte. C’est-à-dire que les huit personnes pourront venir de résidences différentes, tout en respectant la distanciation de deux mètres.

La population est donc invitée à respecter ce contrat social basé sur certains éléments. D’abord, la population devra faire preuve de prudence. Ensuite, le suivi de la situation épidémiologique sera plus qu’important. De plus, il est important pour la population d’aller se faire vacciner.

D’ailleurs, le directeur de la santé publique de la Côte-Nord se donne une période de deux semaines pour s’assurer que la situation épidémiologique continue de s’améliorer.

La prochaine étape pour la Côte-Nord sera le palier d’alerte vert. Pour y arriver, le respect du contrat social sera primordial et des efforts supplémentaires devront être faits pour vacciner les jeunes de 12 à 17 ans. D’autres assouplissements seront alors annoncés.

L’espoir et la liberté

« On a 71 % des résidents âgés de 18 ans et plus qui ont reçu une première dose sur la Côte-Nord. Cependant on est encore à une personne sur deux âgés de 18 à 49 ans qui a reçu une seule dose », explique le directeur en prenant le temps d’inviter la population à s’inscrire rapidement pour la vaccination.

Le Dr Fachehoun rappelle que la vaccination permettra « de faire des activités avec nos amis, de participer à des activités familiales et elle nous permet d’éviter les périodes d’isolement ».

Une clinique de vaccination mobile sans rendez-vous sera offerte aux jeunes du cégep et des centres de formation professionnelle de Sept-Îles et Baie-Comeau le lundi 24 mai.