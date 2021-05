Une réserve de biodiversité est projetée au boisé de la Pointe Saint-Gilles

Baie-Comeau est très favorable à la création d’une réserve de biodiversité dans le secteur du boisé de la Pointe Saint-Gilles, mais dans un périmètre plus restreint que ne le souhaite le porteur de ballon de la proposition, Simon Ruelland.



Membre du conseil d’administration de la corporation Les amis du boisé de la Pointe Saint-Gilles, M. Ruelland est en pourparlers avec le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vue de la création d’une telle réserve tout à côté de la réserve naturelle déjà existante au boisé.

À la dernière séance du conseil municipal, tenue virtuellement le 17 mai, le défenseur du projet est intervenu pour interpeller les élus sur l’importance de protéger les milieux humides du boisé de toute forme de développement, sa grande crainte en raison de l’exclusion de ces milieux du périmètre retenu par la Ville.

« Donc, tous les milieux humides au nord de la Grande allée (le sentier principal du boisé) ne sont pas protégés, en fait », a déploré le citoyen, en faisant notamment référence au marécage et autres milieux situés derrière le terrain de football. Il a insisté sur leur importance pour préserver la réserve naturelle, dont la gestion et la protection sont sous la responsabilité de la corporation.

Le maire Yves Montigny l’a rassuré. « Les secteurs fragiles de zones humides ne seront pas altérés. Il n’est pas question de mettre de la terre de travaux dans les milieux humides, je vous le garantis. »

Secteur ciblé

Les élus ont d’ailleurs adopté une résolution ciblant « un secteur bien particulier où ça va vous permettre d’avancer dans votre demande auprès du ministère pour une réserve de biodiversité », a indiqué le maire à M. Ruelland.

Questionné sur un possible projet de construction résidentielle dans la zone exclue d’une future réserve de biodiversité, l’élu a confirmé qu’il n’en serait aucunement question tant qu’il sera maire et que rien en ce sens ne faisait partie actuellement des projections à long terme de la Ville.

Même s’ils considèrent important d’agrandir la zone de protection du boisé de la Pointe Saint-Gilles en raison du caractère extraordinaire du secteur, M. Montigny et les conseillers sont d’avis que la zone proposée était trop grande

« Je ne veux pas hypothéquer pour toujours parce que c’est irréversible, sa demande. Une fois que c’est adopté et accepté par le gouvernement, on ne peut plus revenir en arrière. C’est canné pour des générations et des générations et ça, c’est en plein cœur du quartier de Baie-Comeau, en plein dans le boulevard Schmon », a expliqué le maire aux journalistes après la séance du conseil.