Panda Manicouagan emménage dans un nouveau local

Panda Manicouagan, un organisme d’aide aux personnes touchées par une problématique de trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) et du syndrome de Gilles de la Tourette (SGL), quittera son local situé au 19 place La Salle pour emménager dans le secteur Hauterive au 356 rue de Puyjalon, et ce, à la fin du mois de mai.

« En fait, on déménage parce qu’on veut être plus proche de notre clientèle et on voulait être plus accessible. On s’est donc trouvé un local avec pignon sur rue », explique d’emblée Elizabeth Blackburn, coordonnatrice de Panda Manicouagan.

En effectuant ce déménagement, l’organisme fondé en 1997 souhaite se rapprocher de sa clientèle cible. « Il y a plus d’écoles dans ce secteur-là. On va avoir un bel espace pour donner des ateliers aux familles », dit Mme Blackburn.

L’OSBL a comme mission « d’offrir du soutien à toutes les personnes touchées par le TDAH et du SGL ». Pour ce faire, l’organisme offre différents services tels le soutien téléphonique, un service de rencontres individuelles, un service d’accompagnement à l’apprentissage, un service d’accompagnement de camps de jour et des services d’ateliers thématiques avec les organismes.

L’arrivée de la COVID-19 a évidemment forcé l’organisme à réorienter ses plans afin de pouvoir s’adapter à la situation et continuer d’offrir des services selon les nouveaux besoins créés par la pandémie.

« On a dû changer notre façon de faire. On a beaucoup utilisé les réseaux sociaux et on s’est adapté au besoin de la clientèle. Beaucoup de gens géraient bien leur TDAH, mais avec la pandémie, ç’a un peu exacerbé les symptômes. Se retrouver seul pour s’organiser à la maison ça peut faire tomber les points de repère », mentionne la coordonnatrice en précisant que de l’accompagnement a été offert à des gens qui n’en avaient aucunement besoin avant la pandémie.

Fait à noter, Panda Manicouagan est composé d’une coordonnatrice, une intervenante à temps plein et quatre éducatrices qui travailleront à temps plein lors des camps de jours de cet été.

Pour plus d’informations sur les services offerts, il est possible de visiter le site Web de Panda Manicouagan, la page Facebook officielle de l’organisme ou d’appeler au (418) 294-4410.