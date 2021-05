Richard Gaudet quitte l’École de musique après 26 ans d’enseignement

Le professeur d’instruments à vent de l’École de musique Côte-Nord,Richard Gaudet, quitte son poste après 26 ans. On l’aperçoit ici au côté de Mireille Simard. Photo ÉMSCN

Après 26 ans passés à transmettre son talent et sa passion aux jeunes et moins jeunes, Richard Gaudet quitte l’École de musique Côte-Nord.



Pour l’organisme, c’est une grande perte. Richard Gaudet a enseigné les instruments à vent que sont le saxophone, la clarinette, la flûte traversière, la flûte à bec et le hautbois.

Mais il a fait plus encore puisqu’il a enseigné l’amour de la musique à ses élèves, souligne la directrice générale de l’école, Pia Di Lalla, en lui rendant un hommage bien senti dans un communiqué.

Tout au long de sa carrière, au cours de laquelle il a également enseigné la batterie pendant quelques années, Richard Gaudet a aussi réalisé plusieurs arrangements musicaux pour les musiques d’ensembles présentées en concert.

« Il a bien préparé tous ses élèves au fil des ans, tant pour ceux qui se présentaient aux concerts que pour ceux qui se présentaient aux examens de l’École préparatoire de musique Anna-Marie-Globensky de l’Université Laval », poursuit Mme Di Lalla.

De nouveaux défis professionnels attendent M. Gaudet et les gens de l’École de musique lui souhaitent la meilleure des chances.

Maintenant, l’organisation s’attelle à un nouveau défi : recruter un nouveau professeur. Et compte tenu de la polyvalence de celui qui quitte, l’école n’écarte pas l’idée de devoir embaucher plus d’une personne pour le remplacer.