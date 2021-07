Le Festival du Conte et de la légende de l’Innucadie de retour pour une 15e édition

Le Festival du Conte et de la légende de l’Innucadie se tiendra à Natashquan du 12 au 15 août pour sa 15e édition.

Les activités et spectacles seront présentés dans le village de Natashquan et dans la communauté de Nutashkuan.

Parmi les invités du Festival, il y a l’auteure-compositrice, Kathia Rock, ainsi que les poétes Joséphine Bacon et Marie-Andrée Gill. On retrouve aussi le conférencier Benoît Sioui qui traitera de l’oralité, de mythes et réalités, de l’Acadie et des Premières Nations.

C’est l’acteur, raconteur et compositeur, Jocelyn Bérubé, qui sera le président d’honneur de cette édition.

Camp culturel

Dans le cadre du Festival, un camp culturel et artistique pour la relève se tiendra du dimanche 8 août au jeudi 12 août 2021. Il sera érigé sous le modèle d’un site de campement ancestral, dans les dunes entre le village de Natashquan et la communauté de Nutashkuan.

Le camp permettra notamment d’initier de jeunes artistes innues et de jeunes allochtones de la Côte-Nord à l’expression artistique et à la transmission culturelle.

La poésie sera à l’honneur avec des cours qui seront donnés par Joséphine Bacon et Marie-Andrée Gill.

Escales Innucadie

Pour célébrer la quinzième édition du Festival, des escales sont prévues tout le long de la route des baleines entre le 8 et 11 août. Tadoussac, Pessamit, Baie-Comeau, Sept-Îles, Ekuanitshit (Mingan) et Havre-Saint-Pierre seront visités.

Il sera ainsi possible pour le Festival de permettre à un grand nombre de Nord-Côtiers d’avoir accès à des arts de la scène diversifiée. Il y aura aussi des activités de médiations culturelles.

Parmi les artistes qui seront des escales, on retrouve Jocelyn Bérubé, Javier Escamilla (artiste et médiateur culturel originaire de la Colombie), Robert Seven Crow (conteur et auteur-compositeur interprète de la nation Métis/Mi’kmaq ) et Jean Dézy (conteur)

Pour plus de détails sur le Festival du Conte et de la légende de l’Innucadie, vous pouvez consulter leur site web à ce lien.