Plus de 140 000 cigarettes de contrebande saisies à Port-Cartier

Les policiers ont mené une opération en lien avec la vente de tabac dans une résidence de la rue Plante, à Port-Cartier, jeudi.

La Sûreté du Québec indique qu’il était possible de s’y procurer des cigarettes sans autorisation.

L’équipe des enquêtes sur les crimes majeurs et le Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté ont assisté les policiers de la MRC de Sept-Rivières dans l’opération.

Sur place, plus de 140 000 cigarettes de contrebande, 80 cigarillos de contrebande, 2 000 $ en argent et du matériel de vente et informatique ainsi qu’un véhicule ont été saisis.

Trois résidents de l’endroit ont été rencontrés et pourraient faire face à des accusations en lien avec la Loi concernant l’impôt sur le tabac. Il s’agit de deux hommes âgés de 54 et 73 ans, ainsi que d’une femme de 65 ans.

Les policiers du poste auxiliaire de la MRC de Sept-Rivières, assisté de l’équipe des enquêtes sur les crimes majeurs ainsi que du Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec ont mené une opération hier en lien avec la vente de tabac, à Port-Cartier.